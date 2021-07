Xavier Pinon (Selectra) : « Déménager l’esprit tranquille »

Mon Podcast Immo reçoit Xavier Pinon, Fondateur de Selectra, au micro de Fred Haffner

Le plus complexe et chronophage dans un déménagement ? Ce ne sont pas les cartons mais les contrats à annuler, à transférer ou à ouvrir… les différents organismes à contacter. Heureusement, des solutions existent, comme le service de conviergerie proposé par Selectra. Xavier Pinon, son fondateur, explique comment cela fonctionne à Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Selectra est un comparateur de fournisseurs d’énergie qui a étendu ses services. Comment avez-vous fait et pourquoi ?

Xavier Pinon : La spécificité par rapport à nos concurrents, c’est que nous sommes présents sur le marché de l’énergie depuis son ouverture, le 1er juillet 2007.

Notre objectif premier était de comparer les prix de l’électricité, du gaz dans un seul et même espace. Nous nous sommes rendu compte que la majorité de nos clients étaient en réalité en situation de déménagement et cherchaient à mettre leur compteur d’électricité, de gaz à leur nom et au meilleur prix. Nous avons décidé de capitaliser sur cette situation de vie pour proposer d’autres services utiles lors d’un déménagement, la mise en place de la box Internet, le contrat d’entretien de la chaudière, l’assurance habitation en plus de l’électricité et du gaz.

De cette manière, nous sommes passés de l’univers de la comparaison, à l’univers du déménagement.

Mon Podcast Immo : Votre service prend-il tout en charge, le client vous communique ses numéros de contrat et vous êtes en lien avec tous les assureurs, les fournisseurs d’accès internet… ?

Xavier Pinon : Absolument ! Notre objectif est de faciliter au maximum la vie du client qui déménage et de ne lui fournir qu’un seul interlocuteur pour ses papiers administratifs, qui s’occupe de tout et en une seule fois. Pour ce faire, nous nouons des partenariats avec les agences immobilières afin qu’elles proposent à leurs clients en situation de déménagement d’avoir recours à leurs services pour que l’on puisse prendre en charge sa démarche par la suite.

Mon Podcast Immo : En cas de problème, vous êtes le seul interlocuteur du client. Peut-on dire que vous êtes le tiers de confiance ?

Xavier Pinon : Effectivement ! Notre service client permet de gérer les retours client. Lorsque ce retour arrive lors de la durée de vie du contrat et donc que celui-ci n’est pas lié à sa mise en place par Selectra, il faut contacter le service client du fournisseur directement, puisqu’il a pris la main sur le dossier.

Mon Podcast Immo : Comment fonctionne votre offre ?

Xavier Pinon : Chacun peut choisir l’offre dont il a besoin, un devis pour un déménageur, une souscription à l’assurance habitation, à l’électricité, au gaz… Chaque client à son propre besoin et choisit parmi le panel de services Selectra. Au sein de ce panel, il y a une phase de découverte du client durant laquelle nous lui posons quelques questions qui nous permettrons de l’orienter vers la bonne solution.

Mon Podcast Immo : Quel est votre modèle économique ?

Xavier Pinon : Le service est gratuit pour le client, pour les agences immobilières partenaires il est à la fois gratuit et rémunéré. En effet, nous touchons une commission de la part des fournisseurs d’énergie, d’accès à l’internet, des assureurs… et nous partageons une partie de cette commission avec nos apporteurs d’affaires, les agences immobilières. Celles-ci font de la gestion locative, de la transaction et sont au courant du jour et de l’heure du déménagement de leurs clients, à ce moment précis, elles peuvent orienter leurs clients vers notre service.

L’apporteur d’affaires est alors rémunéré en fonction du nombre de contrats souscrit grâce à eux.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com.