Pros de l’immo, gagnez une journée de coaching personnalisée d’une valeur de 3500 euros avec Romain Cartier

Romain Cartier et Nodalview organisent un concours dédié aux agents immobiliers. Le gagnant pourra bénéficier de conseils sur mesure pour devenir encore plus performant et se démarquer de la concurrence … Inscription jusqu’au 20 septembre.

Romain Cartier, agent et formateur immobilier, viendra à la rencontre du ou de la gagnante pour faire le point sur son activité en analysant notamment sa manière de travailler, sa communication, ses annonces, sa vitrine …

Des conseils sur mesure

Le gagnant et Romain Cartier établiront ensemble un plan d’action concret. Objectifs : être encore plus performant, gagner en visibilité, dépasser les attentes des clients et se démarquer de la concurrence.

Un mois après le coaching, Romain Cartier fera un suivi des différentes actions mises en place et pour mesurer l’efficacité du plan et l’adapter si nécessaires .

Il suffit de s’inscrire …

Pour tenter de remporter ce coaching sur-mesure, il vous suffit de vous inscrire au concours ici. Vous recevrez ensuite un questionnaire pour en savoir plus sur vos méthodes de travail, vos approches et les outils que vous utilisez au quotidien en tant qu’agent immobilier.

Le concours se clôture le 20 septembre, alors n’attendez pas !