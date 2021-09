Le Groupe Junot fait découvrir Paris aux élèves défavorisés

« Nous sommes très heureux de soutenir sur le long terme l’école Espérance Banlieues d’Argenteuil. Ces moments avec les élèves et leurs enseignants dévoués nous montrent à quel point ce qu’ils font est important, et couronné de succès.

Chaque année, le Groupe Junot organise une journée de découverte du patrimoine parisien, pour les élèves de l’école Espérance banlieues d’Argenteuil accompagnés de ses salariés.

Mécène de l’Association Espérance Banlieues, Junot soutient depuis 2018 une classe du cours Charlemagne d’Argenteuil, en finançant ses frais de fonctionnement annuels depuis le CP jusqu’au CM2. Au-delà d’un soutien financier, Junot, groupe familial spécialisé dans l’immobilier haut de gamme à Paris et Neuilly-sur-Seine, fondé en 1984, s’engage aussi, d’une autre manière, en organisant chaque année une journée de découverte du patrimoine parisien pour les élèves de l’école Espérance banlieues d’Argenteuil accompagnés par les salariés du groupe Junot.

« Nous sommes très heureux de soutenir sur le long terme l’école Espérance Banlieues d’Argenteuil. Ces moments avec les élèves et leurs enseignants dévoués nous montrent à quel point ce qu’ils font est important et couronné de succès», explique Sébastien Kuperfis, Président de Junot.

A la découverte des quartiers de Paris …

Ainsi, chaque année, les élèves, accompagnés d’une dizaine de salariés de Junot, vont à la découverte des quartiers de Paris. En juin dernier, le 7e arrondissement dans lequel le groupe Junot a ouvert sa dernière agence était mis à l’honneur avec la visite de ses monuments emblématiques : l’Ecole Militaire, le Champ de Mars et le monument des Droits de l’Homme. Ils ont ensuite poursuivi avec l’Hôtel des Invalides. Après une présentation de la collection d’armes et d’armures anciennes au musée de l’Armée pour y découvrir l’emploi des couleurs et des symboles du Moyen Âge à nos jours, les élèves ont dessiné leur propre blason en choisissant leurs couleurs et leurs emblèmes.

Une journée qui crée du lien

« Junot est un partenaire précieux car en tant qu’expert dans le domaine du patrimoine, il sensibilise nos élèves au beau, à l’histoire, aux monuments emblématiques… C’est une belle opportunité pour nos élèves de découvrir la beauté et la richesse du patrimoine. C’est aussi une manière complémentaire d’apprendre en ayant la chance de visiter des lieux chargés d’histoire mais aussi de développer un lien particulier entre les élèves et leurs parrains », témoigne Benoit de Longvilliers, directeur du Cours Charlemagne, école du réseau Espérance banlieues à Argenteuil.

Pour info : Espérance banlieues crée depuis 2012 des écoles dans, ou à proximité, des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Aujourd’hui, les 17 écoles du réseau accueillent 800 élèves de la maternelle à la 3ème.