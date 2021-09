« Le Prêt Avance Rénovation : une réelle avancée sociale et sociétale », Benoit Dulac

Benoit Dulac, Président du Groupe Les ECO-Isolateurs, réagit à la mise en place du «Prêt avance rénovation», nouveau dispositif destiné à inciter à la rénovation énergétique des logements, qui sera proposé dans le courant du 1er trimestre 2022 par deux banques : le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et la Banque Postale.

Nouveau dispositif pour inciter à la rénovation énergétique des logements, le « Prêt avance rénovation » sera proposé dans le courant du 1er trimestre 2022 par deux banques : le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et la Banque Postale. Né du rapport Sichel, ce prêt hypothécaire doit permettre aux ménages précaires de financer le reste à charge de leurs travaux de rénovation énergétique.

Un emprunt garanti à 75% par l’Etat

Les ménages habitant des passoires thermiques étant souvent les plus modestes, il était jusqu’alors très difficile pour eux de contracter un prêt visant à financer le montant de travaux restant à leur charge après déductions des aides. Ce nouveau dispositif va leur permettre de contracter un emprunt, garanti à 75% par l’Etat et qui pourra être remboursé lors de la vente du logement ou lors d’une succession. Les intérêts pourront également être remboursés in fine, lors de la cession du bien.

Ainsi, les ménages les plus modestes vont pouvoir bénéficier de travaux de qualité, sans débourser directement un euro de leur poche.

Benoit Dulac, Président du Groupe Les ECO-Isolateurs réagit à cette annonce : « Je suis particulièrement ravi que cette disposition, qui faisait partie des recommandations faites à Olivier Sichel par Les ECO-Isolateurs, ait pu être retenue pour une mise en place au début de l’année 2022.

De nombreux Français vont sortir de la précarité énergétique et de réduire leurs émissions de CO2

En offrant les moyens de financer plus facilement le reste à charge des ménages les plus modestes, cette aide constitue une véritable avancée sociale et sociétale. Elle va permettre à de nombreux particuliers vivant actuellement dans des passoires thermiques de sortir de la précarité énergétique et de réduire leurs émissions de CO2. Des milliers de foyers français vont également voir leur pouvoir d’achat augmenter dans des proportions importantes grâce aux économies de chauffage réalisées.

Selon nos estimations, après rénovation énergétique globale, les particuliers font, en moyenne, une économie de 1 000€ de chauffage/an. Dans le cas de grands précaires (20-21000 € de revenus annuels), cette économie engendrera, dans le cas du nouveau dispositif, une hausse de plus de 5% de pouvoir d’achat. Ce qui est loin d’être négligeable ! Cet excellent dispositif, complémentaire aux aides nationales et locales, devra toutefois être simple et rapide de mise en œuvre pour se montrer réellement efficace à grande échelle. »

Simulation des gains générés par une rénovation énergétique réalisée dans le cadre du futur dispositif « Prêt avance rénovation »

Des simulations réalisées par Les ECO-Isolateurs mettent en avant des gains importants, notamment pour certains foyers en situation de précarité énergétique. Par exemple : un couple percevant un revenu annuel de 20 000€ propriétaire d’une maison de 115 m² chauffée au fioul et classée G, dépense en moyenne 2 550 € de chauffage par an.

Après une rénovation énergétique globale (isolation de murs par l’extérieur + isolation des combles + remplacement de chaudière par une pompe à chaleur), subventionnée à 78 % par les aides nationales et locales, et le reste à charge (7 800 €) financé grâce au Prêt Avance Rénovation, ce couple fera 2 000 € d’économies de chauffage par an, soit une augmentation de son pouvoir d’achat de 10 %. Et avec un DPE noté B après travaux, la valeur de sa maison aura augmenté de 22%.