Welmo lève 2 millions d’euros pour renforcer sa présence sur le territoire national

Welmo, la seule agence 100% en ligne, créée en 2016 par Nicolas Gay, Jimmy Delage et Charles Collas, lève 2 millions d’euros. Avec ce financement, Welmo souhaite développer sa croissance sur le marché en optimisant les outils techniques et recruter des mandataires immobiliers.

L’année 2021 confirme la bonne santé du marché immobilier, notamment dans les villes moyennes qui offrent un plus grand espace de vie et un cadre plus agréable.

Projets et ambitions : renforcer le réseau, perfectionner les outils et étendre la présence sur le territoire national

Welmo vient de boucler une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’investisseurs historiques et de nouveaux. Les principaux objectifs de cette levée de fonds sont de renforcer son positionnement et son image afin de gagner en parts de marché.

L’objectif est ensuite de recruter 1 000 mandataires immobiliers sur les 3 ans à venir. Grâce au digital et à la e-formation « WELMO ACADEMY », un mandataire Welmo vend en moyenne 4 biens par mois, alors qu’un agent immobilier « traditionnel » n’en vend que 0,5 par mois. Et enfin cette levée de fonds va permettre d’améliorer les outils technologiques pour faciliter le travail des mandataires et d’être encore plus performants.

« Cette levée va nous permettre d’accélérer notablement notre présence sur l’ensemble du territoire national en recrutant des mandataires qui auront la possibilité par eux-mêmes, s’ils le souhaitent, de constituer leur propre équipe, explique Nicolas Gay, co-fondateur de Welmo. En parallèle nous continuons à améliorer les services que nous proposons à nos clients pour leur offrir une expérience de vente inégalée ».

Le réseau mandataire qui casse les codes du marché immobilier

Welmo est la seule agence immobilière qui propose une offre 100% en ligne et personnalisée à ses clients. L’agence les accompagne pour l’estimation gratuite du bien, la réalisation de photos professionnelles, les visites virtuelles des biens et jusqu’à la signature finale chez le notaire.

Welmo propose deux types de mandats à des prix jusqu’à trois fois inférieurs aux honoraires des agences traditionnelles et une offre de coaching pour 990 €.

Welmo est un réseau de mandataires immobiliers

L’avantage du statut de mandataire est non seulement une grande flexibilité entre vie professionnelle et personnelle mais également la possibilité pour eux de créer leur propre équipe, tel qu’un entrepreneur le ferait. De plus, les outils et la technologie développés par Welmo permet aux mandataires de vivre où ils le souhaitent et de vendre un bien partout en France sans problème de zone de chalandise. Ainsi un mandataire basé à Montpellier peut vendre un bien à Paris ou bien encore à Lyon. De quoi offrir aux mandataires un vaste terrain de jeu !