Guillaume Virondeau (Ma Courte Durée) : Une plateforme complète pour les bailleurs saisonniers

Mon Podcast Immo reçoit Guillaume Virondeau, Fondateur de Ma Courte Durée

Mon Podcast Immo vous présente une nouvelle plateforme qui accompagne les investisseurs immobiliers qui se spécialisent dans la location de meublé de courte durée (type airbnb). Du financement à la décoration, des travaux à l’accueil des vacanciers en passsant par le ménage, « Ma Courte Durée » met les bailleur en relation avec les prestataires dont ils ont besoin. Explications avec Guillaume Virondeau, qui a lancé ce site il y a quelques semaines, au micro de Fred Haffner.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que « Ma Courte Durée » ?

Guillaume Virondeau : Ma Courte Durée est un moteur de recherche dédié aux professionnels, mettant en relation des bailleurs avec des prestataires. Les services peuvent être utiles pour la location saisonnière de courte durée, que l’on soit déjà bailleur avec un bien déjà mis en location sur Airbnb ou une autre plateforme, ou que l’on souhaite se lancer dans l’investissement de location de courte durée.

Nous avons souhaité créer une plateforme pouvant permettre de trouver les professionnels pouvant intervenir à tous les niveaux de la location saisonnière.

Mon Podcast Immo : Quels sont ces professionnels ?

Guillaume Virondeau : L’intérêt, est de trouver tous les pros, depuis le début la phase d’investissement ; c’est à dire les agences immobilières, les prestataires d’ameublement, l’expert-comptable qui va vous aider à réaliser le montage, qui va vous conseiller sur la façon dont vous pouvez investir en fonction de votre situation et du type d’investissement que vous souhaitez réaliser, la société de conciergerie qui va vous gérer les biens, les professionnels là pour vous aider à réaliser les travaux, la rénovation, la décoration ; et même avant l’investissement.

En effet, nous avons un partenariat avec la société de formation Greenbull de Yann Darwin, qui a créé le site « Enfin rentable » avec diverses formations et notamment une formation entièrement dédiée à la location meublée et saisonnière.

Mon Podcast Immo : Quel est le modèle économique de Ma Courte Durée ?

Guillaume Virondeau : Le business model se base l’abonnement. Il existe 2 formules d’abonnement destinées aux professionnels :

Une formule locale pour les petites structures, ou les entreprises intervenant au niveau départemental ; principalement les artisans pour la rénovation ou les sociétés de conciergerie

Une formule nationale qui s’adresse aux plus grosses structures, qui ont un secteur d’invention sur tout le territoire français, ou sur une bonne partie de celui-ci ; principalement les sociétés proposant un service digital, prestataires de conciergerie entièrement en ligne et digitaux.

Mon Podcast Immo : Comment vous est venue l’idée ?

Guillaume Virondeau : En tant qu’ancien huissier de justice, c’était initialement un besoin personnel. Je me suis reconverti l’an passé en investissant dans l’immobilier. Comme tout le monde, avant d’investir à grande échelle, j’ai commencé près de chez moi, sur un marché que je connaissais. Pour diversifier mes investissements et gagner en rentabilité, j’ai, par la suite, étendu mes recherches immobilières sur des secteurs que je ne connaissais pas encore, à plus de 2h de chez moi.

De fait, il a fallu que je cherche des professionnels et j’avais toutes les peines du monde à trouver des artisans sérieux et qualifiés pour réaliser la rénovation de mon dernier investissement. À cette occasion, lors d’une nuit blanche passée à chercher des artisans, je me suis dit que j’aimerais trouver une plateforme qui centralise tous les professionnels que je pourrais trouver, avec des avis de clients qualifiés, et ayant déjà fait de la location saisonnière. Cette dernière n’existant pas, j’ai décidé de la créer… et l’histoire de Ma Courte Durée commença.

