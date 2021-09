Alexis Alban (Lodgis) : Le leader de la location meublée se développe

La location meublée de plus en plus plébiscitée par les français

Mon Podcast Immo reçoit Alexis Alban, DGA de Lodgis, leader français de la location meublée de moyenne et longue durée

Alexis Alban, DGA de Lodgis, leader français de la location meublée de moyenne et longue durée (1 mois et plus), annonce à Fred Haffner qu’il ambitionne de se développer dans les 20 plus grandes villes françaises dans les prochains mois. Le marché de l’immobilier meublé a le vent en poupe, en voici une preuve supplémentaire !

Mon Podcast Immo : Expliquez-nous le concept de Lodgis…

Alexis Alban : Lodgis est un service Français qui peut être comparé à Airbnb, avec quelques spécificités tout de même.

En effet, nous avons le statut d’agence immobilière, c’est-à-dire que les personnes louant les biens ont le statut d’agent immobilier, ce qui permet d’opérer traditionnellement, sur un marché qui existe depuis des décennies, avec un gros volet digital. Nous nous adressons à une clientèle qui recherche une location meublée sur du moyen à long terme (à partir d’un mois), nous ne faisons pas de location touristique.

Mon Podcast Immo : Comment se développe Lodgis ? Quels sont vos prochains objectifs d’implantation ?

Alexis Alban : Ayant le statut d’agence immobilière, nous sommes présents physiquement sur les villes où nous exerçons ; à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse et à Paris.

Nous avons des projets de développement ambitieux, nous installer le plus rapidement possible dans les 20 grandes villes françaises d’ici les prochains mois. Ce sont des villes ayant des logiques de location meublée en moyen à long terme, ce qui signifie que nous nous adresserons principalement aux étudiants, aux personnes en mobilité professionnelle, aux expatriés, aux personnes en mission. Nous ciblons les villes étant en résonance avec les besoins des locataires telles que Lille, Strasbourg, Marseille, Nantes…

Mon Podcast Immo : La démocratisation du télétravail rajoute-elle du business pour Lodgis ?

Alexis Alban : Selon moi, la location meublée a le vent en poupe depuis une dizaine d’années, puisque la société évolue. Je pense que l’an dernier, notamment dans l’immobilier, nous avons vécu un vrai bouleversement et le meublé semble être une des réponses à ces nouvelles tendances.

La reprise du meublé traditionnel, sur l’été, est en croissance par rapport à 2019. Le meublé est une tendance de fond au long terme avec un vrai besoin sociétal qui évolue, contrairement à la location touristique.

Aujourd’hui, lorsque l’on voit les personnes qui commutent les différents déplacements et qui ont besoin d’avoir un logement à consommer, meublé, nous sommes convaincus qu’il y a une place pour Lodgis et en particulier pour la location meublée dans les prochaines années.

Mon Podcast Immo : Vous comparez les différentes offres du marché pour aider les propriétaires à mettre en location et gérer leurs biens…

Alexis Alban : Effectivement, et c’est un axe important que nous avons développé. L’idée de pouvoir accompagner le propriétaire avec clarté, transparence et surtout visibilité. Nous donnons de la visibilité au bien du propriétaire en donnant de la visibilité sur les interventions qui peuvent être apportées sur l’appartement. En effet, il y a des tarifs très différents d’une agence à l’autre, des services inclus et d’autres non, ce qui peut perdre les propriétaires.

Lodgis change cela en mettant de la clarté et en donnant la possibilité aux propriétaires de choisir une offre qui leur correspond réellement grâce à notre outil comparateur de tous les services existants sur le marché.

