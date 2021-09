Institut Choiseul : Caroline de Gantès (Groupe SeLoger) en tête du classement Ville de demain 2021

Groupe SeLoger, la nouvelle marque corporate SeLoger et Logic-Immo

Le classement Choiseul 2021 vient d’être dévoilé. Caroline de Gantès (SeLoger) et Thibault Remy (MeilleursAgents) font leur entrée dans le classement Ville de demain.

Caroline de Gantes, a beau se faire discrète dans les média, son arrivée à la tête du SeLoger (filiale du groupe AVIV) ne passe pas inaperçue. Une femme à la tête d’un acteur majeur du monde de l’immobilier c’est suffisamment rare, bien sûr pour être souligné. Surtout lorsqu’il s’agit d’une quadra – 40 ans tout juste. Mais si les projecteurs se braquent aujourd’hui sur la franco américaine, country managing director du Groupe SeLoger – traduisez directrice générale, c’est parce qu’elle figure en première place du classement Smart City, Proptech et Ville durable du prix Choiseul Ville de demain.

Caroline de Gantès, SeLoger (Aviv Group) dessine la ville demain

Depuis 2018, l’Institut Choiseul publie le classement Choiseul Ville de demain, qui identifie les 100 jeunes leaders de 40 ans et moins qui inventent la ville du futur. À travers ce classement, l’Institut Choiseul met en réseau des profils variés qui opèrent dans des domaines stratégiques pour la ville nouvelle.

« Cette distinction parmi les 100 jeunes leaders qui inventent et construisent la ville de demain récompense l’implication de l’ensemble des collaborateurs du Groupe SeLoger qui oeuvrent chaque jour auprès des professionnels de l’immobilier en les accompagnant sur les nombreux défis à venir, et auprès des porteurs de projets en les éclairant sur l’avenir du marché. Nous sommes très fiers et heureux de participer à dessiner la ville de demain, notamment en témoignant de l’évolution des attentes des Français », explique Caroline de Gantès.

Diplômée d’un bachelor of arts de la Vanderbilt University dans le Tennessee, et d’un MBA de Harvard, l’ex-responsable de Google shopping Europe a débuté sa carrière dans le conseil McKinsey. Elle a succédé a Roland Tripard à tête du groupe SeLoger en mars dernier.

Thibault Remy, Meilleurs Agents (Aviv Group)

Autre dirigeant de société appartenant aussi à Aviv Group, Thibault Remy. HEC de 38 ans, le président de MeilleursAgents est entrée lui aussi cette année dans le classement Smart City, Proptech et Ville durable du prix Choiseul.

Pour retrouver l’intégralite du classement est à retrouver ici.