Thomas Dangin (RE/MAX) : « Près de 1000 agents aujourd’hui, 3000 d’ici à 2 ans »

Mon Podcast Immo reçoit Thomas Dangin, Fondateur du réseau d’agences RE/MAX

Mon Podcast Immo : RE/MAX est un acteur majeur de l’immobilier aux États-Unis, pouvez-vous nous donner quelques chiffres ?

Thomas Dangin : RE/MAX existe depuis 1973, l’activité est répartie dans le monde entier. Elle exerce son activité dans plus de 110 Pays et concerne 136 000 collaborateurs. RE/MAX est le premier acteur mondial, c’est à dire que c’est le réseau franchisé d’agences immobilières qui réalise le plus gros chiffre d’affaires. Il y a 20 ans, l’activité s’est implantée en Europe et depuis 2014, l’entreprise opère en France.

Mon Podcast Immo : Vous avez repris la master franchise en France en 2014. Quel bilan dressez-vous ?

Thomas Dangin : En 2014, nous avons fait table rase de RE/MAX et tout reconstruit. Avec mon associé, nous avons travaillé de 2014 à fin 2016, avant de commencer à vouloir déployer le réseau en France. Cela a été un gros travail de construction sur les formations, sur la mise en œuvre, sur le déploiement.

Fin 2016, début 2017, nous avons commencé en France avec la partie Île-de-France puis de Paris à Lyon. Depuis 2019, nous nous occupons du développement de la totalité de la France.

Notre évolution fait, qu’il y a 2 ans, nous étions 250 agents. Aujourd’hui, nous allons atteindre les 1000 agents et dans les 2 ans, les 3 000 agents.

Mon Podcast Immo : Vous parlez d’agents commerciaux rattachés à une agence immobilière RE/MAX…

Thomas Dangin : Oui. Nous allons atteindre la centaine d’agences, agences ouvertes et signées cumulées. Actuellement, il y a un peu plus de 70 agences ouvertes. Comprenez la dimension des agences RE/MAX en France, les agences de plus de 6 mois, rassemblent en moyenne 14 agents.

Mon Podcast Immo : Une agence immobilière avec beaucoup d’agents commerciaux et de négociateurs, qu’est-ce que ça change ?

Thomas Dangin : Nous faisons prendre conscience, à la personne qui détient une agence immobilière, qu’il est un chef d’entreprise qui organise ce qu’il se passe dans la structure, et non un vendeur d’immobilier en tant que tel. Il doit apporter les services dont l’agent commercial a besoin. Le vendeur devient indépendant et va chercher les services nécessaires pour pouvoir réaliser, au mieux, son métier.

Pour les directeurs et directrices d’agence immobilière, ce modèle permet d’avoir un regard sur leur clientèle, les agents. En effet, le client de celui qui détient l’agence est l’agent commercial et cet agent a pour clients les acquéreurs et les vendeurs.

L’agent commercial, en tant qu’indépendant, il va constituer son évolution, investir son évolution et va être rémunéré par rapport à sa performance. C’est une véritable entreprise au sein de l’entreprise et c’est ce qui change par rapport à une agence immobilière traditionnelle.

Mon Podcast Immo : Finalement, vous vous positionnez entre l’agence traditionnelle et le réseau de mandataires, avec de grandes agences et des collaborateurs extérieurs…

Thomas Dangin : RE/MAX est l’intermédiaire entre l’agence traditionnelle et le monde des mandataires. Nos agents sont toujours très proches des agences auxquelles ils sont rattachés. Cela est très important pour nous, puisqu’il y a un lien entre le propriétaire de l’agence et son client agent, qui est le même lien entre l’agent et son client acquéreur/vendeur.

Les formations distillées au sein de RE/MAX permettent aux agents commerciaux d’être les meilleurs. Le plus important est de bien connaître son client, de savoir le rencontrer et de pouvoir appliquer les obligations liées aux métiers de l’immobilier. Cela fait la force de RE/MAX, dans le monde entier.

Mon Podcast Immo : Quel est le profil cible du franchisé RE/MAX ?

Thomas Dangin : Nous sommes un réseau d’agences franchisées et nous cherchons des personnes souhaitant faire évoluer leur structure ou des créateurs d’entreprise.

Il y a beaucoup de personnes qui viennent d’autres domaines, puisque pour ouvrir une agence RE/MAX, vous n’avez pas besoin d’avoir une expérience en tant que vendeur d’immobilier.

Il vous suffit de savoir gérer, manager et amener la performance auprès des personnes qui travaillent dans votre structure.

