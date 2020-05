Conseils de marketing pour les agents immobiliers

Et si vendeurs et agents immobiliers arrivaient enfin à se rencontrer ?

Vous vous demandez quelles stratégies de marketing mettre en place pour atteindre à la fois les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers ? Suivez le guide !

Tout agent immobilier souhaite vendre son bien immobilier. Cependant, ceux qui font appel à des

bonnes stratégies de marketing sont rares. Au contraire : de nombreux agents immobiliers en France dépendent de portails immobiliers tels que leboncoin.fr, seloger.com ou immo.com. Le problème est qu’ils sont loin exploiter tout leur potentiel et passent donc à côté de nombreuses opportunités. Nous vous expliquons des stratégies de marketing comment atteindre à la fois les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers.

Les avantages du marketing hors ligne

En règle générale, les personnes qui s’intéressent à l’immobilier sont un peu plus âgées. Beaucoup d’entre eux achètent des biens immobiliers comme un investissement sûr, notamment parce que les prix de l’immobilier sont en hausse. Mieux vous connaissez votre groupe cible, mieux vous pouvez évaluer les médias que vous pouvez utiliser pour l’atteindre.

Publiez une annonce immobilière dans le journal

Le journal est un média approprié pour atteindre les acheteurs de biens immobiliers. Selon un sondage mené par Statista, la plupart des personnes qui lisent le journal tous les jours ont entre 60 et 70 ans. Avec une annonce immobilière attrayante qui inclut vos coordonnées, le téléphone ne tardera pas à sonner.

Envoyez des dépliants et des brochures

Une autre possibilité consiste en envoyer des matériaux publicitaires de haute qualité. Recherchez des zones résidentielles haut de gamme et ciblez la publicité auprès des acheteurs potentiels de biens immobiliers. Dans votre message publicitaire, veillez à souligner clairement les avantages des investissements immobiliers.

Investissez dans les affiches à grand format

L’avantage des affiches grand format est que vous êtes perçu à la fois consciemment et inconsciemment. Il n’y a pas de distraction par rapport aux autres publicités dans la boîte aux lettres.

Une présence en ligne est obligatoire

Néanmoins, vous avez également besoin du marketing en ligne afin d’augmenter votre portée. Le plus important, c’est qu’on peut vous trouver sur Internet. Ensuite, vous devez convaincre l’utilisateur de rester sur votre site et de s’informer.

Soyez visible

Créez des campagnes en ligne payantes pour attirer plus de visiteurs sur votre présence en ligne.

À cet effet, vous pouvez utiliser des outils comme Google Adwords ou Facebook Sponsored Posts. Publiez des contenus pertinents sur votre présence en ligne et dans les canaux sociaux tels que Facebook, XING ou YouTube. Ce contenu doit être unique et doit être placé dans une position facilement lisible pour les moteurs de recherche.

Faites confiance

Placez des éléments de confiance tels que les logos de vos banques partenaires, associations, prix sur votre présence en ligne. De cette manière, vous établissez la confiance avec vos visiteurs.

Publiez des citations de témoignages

Montrez à vos visiteurs que d’autres ont déjà utilisé vos services en intégrant des références de différents clients. Avec votre photo, votre nom, votre fonction et une petite citation, vous pouvez convaincre les visiteurs de votre compétence.

Présentez-vous comme un expert

Montrez que vous êtes un expert dans votre domaine et que vous avez une connaissance approfondie du marché. C’est ainsi que l’on construit l’autorité. Publiez des articles pertinents et utiles sur votre présence en ligne.