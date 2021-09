Foncia installe des défibrillateurs automatisés dans les copropriétés dont elle est le syndic

Pour les victimes d’accidents cardiaques, chaque seconde compte. Pour sauver des vies, Foncia propose, depuis septembre, aux copropriétés dont elle est le syndic, la fourniture et la pose de défibrillateurs automatisés.

Quatre-vingt mille personnes sont victimes d’accidents cardiaques chaque année en France, dont trois quarts à leur domicile. Consciente que chaque seconde est essentielle pour sauver des vies, Foncia propose, depuis septembre 2021, aux copropriétés dont elle est le syndic, la fourniture et la pose de défibrillateurs automatisés externes (DAE). Cette décision doit faire l’objet d’un vote des copropriétaires en assemblée générale. Par ailleurs, Foncia a également décidé d’équiper 100 % de ses agences en défibrillateurs avant la fin de l’année 2022.

Une survie dans 85 % des cas

L’usage systématisé de défibrillateurs pourrait contribuer à sauver, chaque année, plusieurs milliers de vies en France. En effet, l’utilisation d’un défibrillateur au cours des toutes premières minutes suivant un arrêt cardiaque, permet une survie dans 85 % des cas, contre 3 à 5 % si rien n’est fait. Face à ce constat, Foncia et sa filiale Tech-Way ont décidé de se mobiliser pour la sécurité de leurs salariés et de leurs clients en nouant un partenariat avec la société Serenys, entreprise française spécialisée depuis 2008 dans la fourniture et la maintenance de défibrillateurs.

Une offre de location « tout inclus »

Grâce à ce partenariat, Foncia propose désormais à ses clients, dans toute la France, une offre de location « tout inclus » pour leurs immeubles, qui comprend la fourniture des équipements, la pose, la maintenance annuelle, le remplacement des consommables ainsi qu’une assurance vol et vandalisme.

En parallèle, Foncia a depuis janvier dernier déjà équipé près de 50 % de ses agences. L’objectif est d’atteindre les 100 % avant la fin 2022.

Afin de garantir un usage le plus simple possible, Foncia, Tech-Way et Serenys ont choisi l’AED+ de Zoll Medical, un défibrillateur entièrement automatique et équipé d’une aide vocale au massage cardiaque, ainsi que d’électrodes pédiatriques pour les enfants.