Le grand retour du Salon RENT les 20 et 21 octobre Porte de Versailles et en ligne

Le Salon RENT s’installe les 20 et 21 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. Stéphane Scarella, Directeur du Salon RENT fait le point sur cette 9ème édition.

Le Salon RENT – Real Estate & New Technologies – est de retour … Après deux ans d’absence, le grand salon destiné à mettre en lumière toutes les innovations de demain pour donner aux professionnels de l’immobilier toutes les clés pour digitaliser leurs services, intégrer les nouveaux usages et booster leur activité, réintègre le Pavillon 6 de la Porte de Versailles avec également un format en ligne. L’édition 2021 mêlera rendez-vous physique, plateforme digitale et grande nouveauté, une chaîne TV, « RENT Channel ».

A l’heure où 46% des Français déclarent utiliser « plus » le digital pour leurs projets immobiliers, rendez-vous physique et plateforme digitale formeront donc cette 9e édition de RENT qui rassemblera l’ensemble de l’écosystème français et international de la Proptech : agents immobiliers, constructeurs, promoteurs, investisseurs, professionnels de l’immobilier tertiaire, startups…

400 exposants et plus de 120 start-ups

L’édition promet d’être belle : près de 400 exposants et plus de 120 start-ups opérant sur l’ensemble des marchés immobiliers ont déjà répondu présents. 40 conférences et 35 ateliers sont prévus. L’édition 2021 se déroulera sous le haut patronage du Président de la République et Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, sera présente jeudi 21 octobre à 11h30.

« Nous avons fait le choix durant la crise sanitaire de continuer à faire vivre le Label RENT. Nous avons travaillé sur de nouveaux formats digitaux pour délivrer du contenu, des conférences en ligne, donner de la visibilité aux start-ups… , explique Stéphane Scarella, Directeur du Salon RENT. Nous avons essayé de réinventer la Rencontre, l’événementiel. Cela aurait été ridicule de ne pas se servir de tout cela. RENT s’enrichit aujourd’hui de notre expérience digitale acquise durant le Covid. Nous pensons vraiment qu’à l’avenir, les événements seront hybrides ! L’édition 2021, c’est le meilleur des deux mondes ! »

Des conférences et des ateliers pratiques

Au travers de 10 parcours visiteurs, les professionnels de l’immobilier pourront découvrir les dernières innovations du secteur immobilier et les startups les plus innovantes du moment sur les stands des exposants ou en seulement quelques clics depuis la plateforme et sa marketplace.

Le RENT sera également l’opportunité d’assister à des conférences inspirantes et de participer à des ateliers pratiques, élaborés par un comité éditorial de professionnels.

Portés par de grands acteurs – médias, industriels et institutionnels tels que Meilleurs Agents, SeLoger, Leboncoin, Schneider Electric ou encore Orpi – ces temps forts permettront d’aborder de nombreuses thématiques au cœur des enjeux de l’immobilier d’aujourd’hui et de demain, tels que les nouveaux modèles d’agences et d’agents en 2021 ou les outils innovants pour capter de nouveaux mandats ou encore l’intelligence artificielle et la Smart City ou bien les impacts de la loi « Climat et Résilience ».

…et toujours des prix pour les startups

Véritable accélérateur pour les startups de la Protech, RENT sera aussi l’occasion de remettre deux prix, avec le concours « LA startup RENT Orpi » et « Le Trophée de l’Innovation FF2i ».

« Nous sommes impatients de retrouver l’ensemble de l’écosystème de la Proptech pour vivre une édition inédite ! Les équipes du label RENT sont plus que jamais mobilisées pour répondre au mieux aux attentes et enjeux des professionnels de l’immobilier, des startups et des investisseurs. Partages d’expériences, innovations, inspirations,…le Salon RENT mettra tout en œuvre, dans les meilleures conditions, pour accompagner le développement de la Proptech en France et à l’international », conclut Stéphane Scarella.