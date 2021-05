Salon immobilier : le salon RENT est reporté aux 20 et 21 octobre

"Le report du salon, on en fait une opportunité, on lance les Proptech Digital Days by RENT", Stéphane Scarella

Stéphane Scarella, directeur du salon RENT est l’invité de Fred Haffner au micro de Mon Podcast Immo.

Info Mon Podcast Immo – Le salon RENT, prévu les 30 juin et 1er juillet est reporté aux 20 et 21 octobre 2021. Stéphane Scarella, le directeur du salon incontournable de la proptech, explique pourquoi à Mon Podcast Immo. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : L’édition digitale du salon RENT, un succès ?

Stéphane Scarella : Nous avons eu un bon retour concernant les éditions digitales du RENT. La crise sanitaire nous a poussé à inventer de nouveaux formats 100% digitaux et à proposer des alternatives crédibles en termes de contenu, de génération de lead et de lien business. Nous avons créé les Proptech Digital Days qui ont très bien fonctionné, avec une édition en novembre et une début avril, soit un total de 11 000 professionnels inscrits. Le digital nous a permis de capter une audience beaucoup plus large que l’audience habituelle du RENT et du salon physique. Nous nous sommes donné le défi, avec toute l’équipe, de proposer une nouvelle expérience de la rencontre à la proptech.

Mon Podcast Immo : Pourquoi reporter l’édition physique initialement programmée le 30 juin et le 1er juillet ?

Stéphane Scarella : Il y a un mois, nous avons découvert le calendrier de réouverture du gouvernement qui nous donnait des perspectives. Ce n’était pas un hasard si nous avions convenu du 30 juin pour cette édition du RENT, cette date était le jour de la fin de toute restriction. Nous nous sommes peut-être précipités, pensant qu’il était de notre responsabilité de tout tenter pour permettre à la proptech de se retrouver le plus vite possible. nous nous y sommes employés, mais depuis quelques jours des signaux faibles remontaient de plus en plus (de la part des exposants, du gouvernement…). Nous avons eu de nombreux échanges avec des cabinets ministériels et ce qui nous avait été proposé ces derniers jours durcissait les contraintes, rendait les choses moins lisibles, plus risquées. Après réflexion, on a considéré qu’on ne pouvait pas tenir le RENT à n’importe quel prix.

Suite aux dernières précisions concernant le calendrier du déconfinement progressif annoncé par le gouvernement ces derniers jours, nous avons considéré que nous n’avions pas les garanties nécessaires pour garantir à 100% la sécurité et la santé de nos exposants, de leur staff et des visiteurs. Nous avions tous envie de se retrouver, il y avait plus de 318 dossiers d’exposants signés, nous avons encore vendu des stands très récemment, mais il était plus raisonnable de reporter l’édition compte tenu des protocoles qui se durcissaient, qui n’étaient pas très lisibles et susceptibles de changer au dernier moment.

Mon Podcast Immo : Que va-t-il se passer le 20 et 21 octobre prochain ?

Stéphane Scarella : C’était un véritable challenge pour que le RENT, soit prêt au 30 juin. Du coup, nous serons ultra prêt le 20 octobre. Lorsque l’on parle de RENT, les contenus, les conférences, les castings, les personnes présentes sur scènes, tout est construit de manière collégiale avec les acteurs de la proptech qui contribuent à donner des idées. Cela a été difficile de les appeler, de se poser et de partager nos doutes et craintes. Nous avons tranché ensemble la décision de ce report de manière collégiale. RENT c’est l’évènement de la proptech pour la proptech, c’est une agora de contenus et accélérateur de businee. Le 20 et 21 juin, nous serons prêts en termes de contenu, de casting et aussi d’hybridation aussi puisque nous créons notre propre chaine « RENT Channel ».

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.