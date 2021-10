Rémi Leroy (Matterport) : La 3D, une aide pour vendre et acheter

Immobilier et reconfinement : PAP généralise la visite virtuelle en 3D dans toutes les annonces

Mon Podcast Immo reçoit Rémi Leroy, responsable commercial de Matterport.

Plus efficace que les simples photos, la 3D est de plus en plus utilisée par les agents immobiliers, pour vendre à distance ou tout simplement pour effectuer des pré-visites virtuelles. Rémi Leroy, responsable commercial de Matterport présente sa solution à Fred Haffner.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.