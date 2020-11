Reconfinement : PAP généralise la visite virtuelle en 3D dans toutes les annonces

Pour compenser l’interdiction des visites physiques, il y la visite virtuelle ! Pour accompagner les particuliers qui ne peuvent pas se permettre de suspendre leurs projets immobiliers, PAP a décidé de généraliser la visite virtuelle en 3D, en la proposant pour toutes les annonces, qu’il s’agisse de ventes ou de locations !

Confinement, acte II. Cette fois-ci, les déménagements, les signatures, les états des lieux sont permis. 84,1% des acheteurs et des locataires continuent leurs projets.

Pour compenser l’interdiction des visites physiques, la visite virtuelle est plébiscitée, par la ministre Emmanuelle Wargon mais aussi par les acheteurs et les locataires. Et ça fonctionne : les vendeurs qui ont opté pour une visite virtuelle ont reçu 76% de contacts en plus lors du premier confinement. Et les locataires seraient 38.3% à être prêts à signer leur contrat de location sur la base d’une visite virtuelle, sans visite physique du logement.

Un reconfinement souple pour l’immobilier

Cette fois-ci, presque tout est permis : déménagements, signatures, états des lieux… Les banques et les notaires sont prêts à fonctionner à distance. Bref, les projets immobiliers ne sont pas bloqués, et les acheteurs et les locataires l’ont bien compris.

La preuve : 85,1% des acheteurs et 82,3% des locataires continuent leurs recherches le 2 et 3 novembre par rapport à la semaine précédent l’annonce du confinement. A titre de comparaison, le 23 et le 24 mars dernier, seuls 47,7% des acheteurs et 41,9% des locataires poursuivaient leurs recherches.

La condition ? Les visites virtuelles. Emmanuelle Wargon, Ministre délégué au Logement, n’a eu de cesse de le rappeler ces derniers jours : les visites physiques sont interdites durant toute la période du reconfinement, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Seules les visites virtuelles sont possibles. Et les acheteurs et les locataires sont demandeurs.

Des annonces de vente avec 76% de contacts en plus

Proposées par PAP depuis 2019, dans le cadre de son offre de coaching immobilier, les visites virtuelles se sont distinguées lors du premier confinement.

Alors que la demande restait soutenue malgré là aussi l’interdiction des visites physiques, du 17 mars au 10 mai 2020 (dates du premier confinement), 4 478 038 personnes ont cherché un logement sur PAP.fr, les particuliers disposant d’une annonce avec visite virtuelle ont été les grands gagnants.

Les annonces avec visite virtuelle ont été 67 % plus vues

Les annonces avec visite virtuelle ont reçu 76 % de contacts en plus

Les annonces avec visite virtuelle ont été supprimées par les propriétaires après le déconfinement 15 jours avant les autres, traduisant une vente plus rapide.

38,3% des locataires prêts à signer sans visite physique

Utilisées jusqu’à présent exclusivement pour les annonces de ventes de biens immobiliers, les visites virtuelles pourraient s’avérer également gagnantes en location car les comportements sont prêts à changer.

Contre toute attente, 38,3 % des locataires seraient prêts à signer un contrat de location sans visite physique, à condition de disposer de l’adresse exacte, d’une visite virtuelle et de l’assurance qu’il s’agit bien d’un propriétaire connu de PAP, selon l’étude réalisée par PAP.fr le 2 et le 3 novembre auprès de ses utilisateurs à la recherche d’une location :

Et cela va même plus loin : dans l’hypothèse où un état des lieux ne pourrait avoir lieu, 38,4 % répondent là aussi qu’ils seraient prêts à se baser sur une visite virtuelle ! Le contrat de location pourrait ainsi se faire de bout en bout sans rencontre physique entre le propriétaire et le locataire…

PAP lance les visites virtuelles en 3D à prix coûtant !

Pour toutes ces raisons, mais surtout pour accompagner les particuliers qui ne peuvent pas se permettre de suspendre leurs projets immobiliers, PAP a décidé de généraliser la visite virtuelle en 3D, en la proposant pour toutes les annonces, qu’il s’agisse de ventes ou de locations et pas exclusivement associée à une offre de coaching complet.

Pour ce faire, PAP.fr va proposer à compter du vendredi 6 novembre 2020 et pendant toute la période de confinement, la visite virtuelle en 3D à prix coûtant. L’idée est de rendre ce service le moins cher possible pour qu’il se généralise au maximum afin de redonner un peu de fluidité au marché immobilier.

Les frais incompressibles de déplacement d’un photographe professionnel à domicile et de traitement informatique ne feront l’objet d’aucune marge et seront proposés à l’euro près aux particuliers. Concrètement, la visite virtuelle en 3D sera proposée à 178,80 € pour un logement de moins de 100 m², et à 274,80 € pour un logement de 10 0m² à 200 m². Et elle sera bien entendu diffusée dans l’annonce sur pap.fr.

Visite virtuelle et… visite virtuelle en 3D

Derrière l’appellation « Visite virtuelle » se cache des réalités techniques distinctes dont le rendu peut s’avérer insuffisant. Les visites virtuelles proposées par PAP sont réalisées avec de véritables caméras 3D et sont les plus immersives du marché puisqu’elles permettent non seulement de cheminer dans un logement mais également de zoomer dans tous les axes à 360 ° avec un niveau de détail incroyable.