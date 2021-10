Avant/ Après : Ce que l’architecte Camille Hermand a fait d’un 190 m² près du jardin du Luxembourg …

190 mètres carrés plein ciel, près du jardin du Luxembourg, qui dit mieux ? Pour un couple de collectionneurs, Camille Hermand a illuminé cette surface tout en lui conférant une architecture contemporaine. La preuve en image

Plus aucun élément classique ne subsistait dans cet appartement ancien, pas même une cheminée ou une moulure. Dans le salon, un plafond en plastique brillant avait mal vieilli, des baies vitrées munies d’étagères obscurcissaient la lumière du jour.

De nouvelles fenêtres …

Camille Hermand a redonné noblesse et personnalité à la surface en plaçant de nouvelles fenêtres à l’ancienne. Pour la modernité, l’architecte imagine des contrastes en noir et blanc, mettant en valeur les collections d’art et le mobilier design très coloré. Partout, un élégant parquet blond à chevrons adoucit l’ambiance.

Changement de décor autour du conduit de cheminée

Il subsiste un conduit de cheminée, où l’on avait raccordé un poêle. Sur tout ce mur du séjour, une spectaculaire bibliothèque noire est désormais le terrain de jeu des œuvres et des livres, arbitré par une cheminée centrale aux lignes pures. La porte est inclue dans cette composition, qui cache aussi un radiateur et un rangement pour les bûches. Les étagères jouent avec les différences de profondeur de la pièce.

Et la cuisine change de place …

Le plan a été revu. La cuisine était excentrée, la salle à manger immense. Une partie de cette dernière a été reconvertie en cuisine, toujours dans ce contraste de noir et blanc, véritable fil rouge de tout l’appartement. La salle à manger suit en enfilade, et s’ouvre logiquement sur le salon.

Une suite parentale luxueuse de 60 mètres carrés

Côté privé, Camille Hermand a récupéré l’intégralité de la surface des deux chambres d’enfant, de la cuisine de la lingerie pour concevoir une suite parentale luxueuse de 60 mètres carrés. Elle comprend un dressing traversant vers la salle de bains pour madame, et la même chose pour monsieur, qui possède lui aussi son dressing et sa salle de douche, en marbre, noir pour lui, blanc pour elle.