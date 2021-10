La location meublée : Un investissement rentable, défiscalisant… et protégé !

Vous cherchez à investir ? Le savez-vous ? La location meublée est une niche fiscale qui permet d’alléger considérablement les impôts provenant des revenus locatifs.

Au moment où la location à la nuit sur plateformes devient enfin encadrée, après des années de vide juridique et d’effets délétères en tout genre, la location meublée reprend des couleurs, et redevient un placement intéressant ! le point avec l’agence immobilière Book A Flat.

Plus de souplesse, des loyers plus élevés de 10 à 20% que dans la location nue et des avantages fiscaux : la location meublée est une niche fiscale qui permet d’alléger considérablement les impôts provenant des revenus locatifs.

Deux régimes à distinguer

Dans le meublé, les loyers perçus sont considérés comme des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et non comme des revenus fonciers comme dans la location vide. De plus, il est possible de choisir entre deux options : le régime micro-BIC ou le régime réel, plus complexe mais bien plus rentable.

Le régime micro-BIC est le régime par défaut pour les revenus locatifs inférieurs à 72 600 €. Mécaniquement, 50% des revenus locatifs sont abattus (contre 30% pour les revenus locatifs des biens vides) et il faut payer 17,2% de prélèvements sociaux. Le choix de ce régime, c’est celui de la simplicité : il n’est pas nécessaire d’être accompagné d’un comptable puisqu’une déclaration annuelle auprès du service des impôts suffit.

Le régime réel est, lui, le plus rentable

Même si les revenus locatifs sont inférieurs à 72 600 €, il est possible d’opter pour ce régime, qui permet de déduire l’ensemble des charges (intérêt d’emprunts, frais d’acquisitions, frais d’agences de location et de gestion, taxe foncière, facture d’entretien et de réparation, abonnements, assurance, frais de gestion) et d’amortir la valeur du bien, les gros travaux et le mobilier. Dans la très grande majorité des situations, ce régime assure un bien meilleur rendement, pouvant permettre de ne pas payer d’impôts sur les revenus locatifs pendant 10 ans.