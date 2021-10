Coline Sinquin (Omedom) : La 1ère appli qui réunit tous vos biens au même endroit

Mon Podcast Immo reçoit Coline Sinquin, fondatrice d’Omedom en live du salon RENT au micro d’Ariane Artinian.

Coline Sinquin, fondatrice d’Omedom vient de remporter le 1er Proptech Sweet Ladies Award by Seloger et MySweetimmo. Elle présente son appli au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian en live du salon RENT . Son ambition : permettre à tous les propriétaires de gagner du temps et de l’argent en ayant toutes les informations concernant leurs biens au même endroit.

