Concrétiser un achat immobilier même avec plusieurs crédits en cours

Vous avez plusieurs prêts en cours et vous vous demandez vous y prendre pour financer un achat immobilier ? Pas de stress, suivez le guide !

Comme de nombreuses personnes, vous avez contracté différents prêts avant de jeter votre dévolu sur le logement de vos rêves. Vous remboursez déjà différentes mensualités, sur différentes durées et à différents taux. Ajouter au casse-tête des échéances votre projet immobilier vous donne déjà la migraine ? Rassurez-vous des solutions existent !

Le regroupement de crédits pour obtenir un prêt immobilier

En progression constante en France, le regroupement ou rachat de crédits est une opération d’ajustement très répandue dans les pays anglo-saxons. Et pour cause, ce dispositif présente de nombreux avantages. Tout d’abord, il permet de faire baisser votre taux d’endettement notamment lorsque vous êtes au-dessus des 33% réglementaires, ce qui facilite l’octroi de votre crédit immobilier. Le regroupement de crédits vous permet également de lisser l’ensemble de vos prêts en un seul, adieu le casse-tête pour s’y retrouver dans ses finances ! Après l’opération de regroupement, vous bénéficiez d’un seul taux, d’une seule mensualité et d’une durée unique. Se projeter dans l’avenir devient alors plus simple ! Sachez toutefois que vous avez le choix de regrouper seulement vos crédits à la consommation existants ou d’y inclure également votre nouveau prêt immobilier. Votre conseiller en intermédiation bancaire vous propose différents cas de figure et vous choisissez la solution qui vous convient le mieux.

Une solution disponible également pour les professionnels immobilier

Bien que les particuliers puissent eux-mêmes faire la démarche, tout le monde ne connaît pas forcément ce dispositif. Depuis peu, Partners Finances (pionnier du regroupement de crédits en France) a développé la solution auprès des professionnels de l’immobilier. Agents, négociateurs, promoteurs ou constructeurs, chacun de ces métiers permet d’accéder à la propriété. Le professionnel trouve le bien correspondant aux besoins de son client mais ne peut intervenir sur la partie financement. Désormais, si tous les critères sont réunis, mais que le financement reste un point de blocage, les professionnels de l’immobilier peuvent directement se tourner vers Partners Finances en tant qu’indicateur d’affaires pour résoudre la problématique de leurs clients. Ainsi, la vente se conclut pour la satisfaction du professionnel comme du particulier.