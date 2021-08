Gérer mes biens immobiliers, le nouveau service de Bercy pour les propriétaires

Ce que pensent locataires et propriétaires des agents immobiliers

RENT 2018 : SeLoger affine pousse plus loin la recherche géolocalisées des biens immobiliers

Que vous ayez une maison, un appartement, un garage, un bail commercial ou même une piscine… vos biens immobiliers et leur description sont désormais disponibles en ligne sur le site des impôts.

Vous êtes propriétaire d’une maison, d’un appartement ou encore d’un parking et vous souhaitez pouvoir consulter toutes les caractéristiques de vos biens immobiliers, facilement et en un seul coup d’oeil ? Faites un tour sur « Gérer mes biens immobiliers » sur le site des impôts.

Que vous soyez un particulier, un professionnel ou une collectivité locale, vous pouvez désormais avoir une vision de l’ensemble de vos biens bâtis situés en France ainsi que leurs caractéristiques, comme l’adresse et le descriptif du local, la nature du local, les lots de copropriété… depuis votre espace sécurisé sur impots.gouv, dès aujourd’hui.

Cela concerne 34 millions d’usagers propriétaires de locaux ou titulaires d’un droit réel (usufruitier ou nu-propriétaire, indivisaire…).

Ce service va progressivement s’enrichir de fonctionnalités pour vous permettre de réaliser l’ensemble des démarches qui concernent votre bien :

– Fin 2022 : vous pourrez réaliser vos déclarations foncières et celles relatives à vos taxes d’urbanisme,

– 2023 : vous pourrez effectuer, via ce service et à tout moment, la déclaration de la situation d’occupation de votre local d’habitation et de loyer si celui-ci est loué.

« La DGFiP poursuit ainsi la modernisation de ses services, en rendant accessible, en toute transparence, les informations qu’elle détient et simplifie les démarches pour ses usagers », précise le communiqué de Bercy.