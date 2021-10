Investissement locatif : Bevouac promet entre 6 % et 10 % de rendement locatif brut

Petit nouveau sur le marché de l’investissement locatif, Bevouac propose à ses clients un accompagnement sur mesure. Et 6 % à 10 % de rendement locatif brut !

Le constat revient régulièrement : les Français désirant faire des placements – pour accroître leurs revenus ou sécuriser leur avenir – souhaitent d’abord et avant tout acheter de l’immobilier locatif. Certains y renoncent, toutefois, faute de savoir comment acheter le « bon » produit afin qu’il soit rentable.

Toutes les clés pour réussir un investissement immobilier

Bevouac est né pour donner toutes les clés destinées à réussir son investissement immobilier, de la stratégie à mettre en place à la mise en location des biens achetés. Face à un avenir de plus en plus incertain (précarité de notre système de retraite, évolution des modes de travail, etc.), il est primordial aujourd’hui – et demain plus encore – de sécuriser son avenir. L’immobilier demeure le placement préféré des Français qui apprécient son côté sécurisé, peu volatile et rentable. Néanmoins, acheter un bien pour le louer est une expérience complexe, chronophage, et source d’inquiétudes.

Où trouver les bonnes opportunités ? Comment gérer les travaux éventuels ? Quelle fiscalité choisir ? Quel locataire sélectionner ? Bevouac propose à ses clients de les aider à répondre à toutes ces questions avec un accompagnement sur mesure.

Compréhension et analyse

Conseils sur le projet, recherche du bien, recherche du financement, expertise juridique et fiscale, réalisation des travaux, le cas échéant, et mise en location : les experts de Bevouac s’occupent de tout, tels des chefs d’orchestre dénichant les meilleurs partenaires afin de trouver l’investissement qu’il faut. Chaque potentiel investisseur se voit obligé de passer une formation avec un conseiller dédié. Cela permet de répondre à l’ensemble des questions du client et de mieux cerner son projet.

La sélection d’un bien « attractif » passe par 3 critères : il doit se louer facilement, se revendre facilement et prendre de la valeur dans le temps. Pour sélectionner la zone géographique, Bevouac s’appuie sur une banque de données. Régulièrement mise à jour, elle analyse le marché immobilier français afin d’identifier les villes et quartiers les plus porteurs pour l’immobilier locatif. Une analyse qui garantit la vision la plus fiable et juste possible. Pour l’instant, Bevouac intervient à Angers, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, et Rennes, mais compte agrandir cette liste à une douzaine d’autres communes porteuses d’ici fin 2022.

Modélisation de l’investissement

« Nous commençons par définir avec nos clients leurs objectifs (rendement, plus-value… que privilégient-ils ?), indiquent Martin Menez et Pierre-Antoine Meunier, fondateurs de Bevouac. Puis nous définissons le budget d’investissement ainsi que la capacité d’épargne, mais aussi les freins qui ont, jusque-là, empêché l’investissement. Manque de temps ou de connaissances fiscales, peur de se tromper, sentiment de ne pas avoir accès aux meilleures opportunités du marché… ils sont divers. Suite à ce tour d’horizon, nous prenons en main l’accompagnement global qui va conduire à l’achat du bien correspondant à leurs attentes, à la réalisation de travaux s’ils sont nécessaires, et à la mise en location. »

Une fois le plan défini avec le client, Bevouac réalise un rapport d’investissement complet et 100% transparent pour modéliser le gain net qui sera réalisé. De fait, grâce à cette compréhension des attentes du client et de son projet, et une analyse approfondie du marché, les rendements locatifs bruts dont bénéficient les clients de Bevouac se situent entre 6 % et 10 %, en général.

À noter que Bevouac ne perçoit une rémunération que si l’entreprise trouve un investissement et accompagne son client jusqu’au bout. Entièrement transparents, les honoraires (pouvant être financés par la banque et déductibles des revenus imposables selon le régime fiscal choisi) sont systématiquement pris en compte dans le calcul de la performance des investissements.