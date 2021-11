Epargne solidaire : Et si vous aidiez Emmaüs à faire l’acquisition de sa boutique de Mouans-Sartoux ?

Face à la pression immobilière à laquelle font face certaines boutiques de son réseau, Emmaüs France a créé la foncière Emmaüs Épargne Solidaire. L’objectif : acquérir des locaux d’activité puis les louer aux structures avec un loyer « maîtrisé ». Pour financer cet ambitieux projet, Emmaüs lance une souscription afin de collecter 500 000€ d’ici le 31 décembre sur LITA.co.

Donner du sens à votre épargne ? C’est possible en aidant Emmaüs Épargne Solidaire à rassembler 500 000 € d’ici le 31 décembre !

Le but : aider les structures Emmaüs à développer leur projet social dans un contexte de pression immobilière croissante. Dans la perspective de la semaine de la finance solidaire, la première souscription vise l’acquisition de la boutique de Mouans-Sartoux, située près de Cannes (Alpes-Maritimes). À terme, cette dernière s’acquittera d’un loyer maitrisé et pourra consacrer l’essentiel de ses recettes à sa mission historique d’accueil et de lutte contre l’exclusion.

Collecter 500 000 € d’ici le 31 décembre

Précurseur en matière de développement durable et d’économie circulaire, le Mouvement Emmaüs s’appuie notamment sur un réseau de 480 boutiques implantées sur tout le territoire, qui jouent un rôle fondamental au service du projet historique d’accueil inconditionnel et de lutte contre l’exclusion. Malheureusement, certaines d’entre elles font face à une pression immobilière croissante.

Afin de remédier à ce problème, la foncière Emmaüs Épargne Solidaire a été créée par Emmaüs France afin d’acquérir des locaux d’activité, puis de les louer aux structures avec un loyer « maîtrisé ». Pour financer cet ambitieux projet favorisant l’indépendance financière du Mouvement Emmaüs vis-à-vis du système bancaire traditionnel, une souscription d’épargne solidaire est organisée afin de collecter 500 000 € d’ici le 31 décembre.

Résister à la pression immobilière à Mouans-Sartoux

Le premier projet soutenu par la foncière solidaire d’Emmaüs est l’achat de la boutique de Mouans-Sartoux, située près de Cannes (Alpes-Maritimes). Mise en vente par le propriétaire, l’achat de la boutique en direct par Emmaüs Côté d’Azur s’annonçait difficile et c’est donc Emmaüs Épargne Solidaire qui va en faire l’acquisition.

En contrepartie, Emmaüs Côté d’Azur s’acquittera d’un loyer adapté à sa situation économique. Cela lui permettra de dégager un maximum de recettes pour continuer à développer son activité et assurer la pérennité du projet d’accueil inconditionnel et de la lutte contre l’exclusion.

La souscription d’épargne solidaire avec LITA.co

Pour la souscription, Emmaüs s’est associée à LITA.co, plateforme reconnue de financement participatif labellisée par Finansol, qui certifie son utilité sociale et sociétale. Les épargnants pourront bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le Revenu, à hauteur de 25% du montant de la somme placée auprès d’Emmaüs Épargne Solidaire