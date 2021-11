Antoine Huvé (Cherche mon Nid) : L’immobilier inversé

Mon Podcast Immo reçoit Antoine Huvé, Fondateur et Président de Cherche mon Nid.

Alors que les acheteurs sont parfois plus nombreux que les vendeurs, Cherche mon Nid est un site qui peut aider les acquéreurs et locataires à entrer en contact avec plusieurs professionnels (agences immobilières notamment) d’un seul coup. Fred Haffner a intérrogé Antoine Huvé, son fondateur et président.