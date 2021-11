Immo-fonctionnaire.fr : Le site d’annonces communautaire dédié aux agents de la fonction publique

Alexandre Boisguérin et Frédéric Lange ont lancé immo-fonctionnaire.fr : un site d’annonces qui met en relation les bailleurs avec une cible idéale : les agents de la fonction publique qui ont un emploi stable et un revenu garanti !

En théorie, les sites d’annonces immobilières sont une excellente façon pour les bailleurs de trouver des locataires. En pratique, les choses sont plus compliquées : les annonceurs sont souvent confrontés à des demandeurs peu fiables, ce qui représente une perte de temps importante.

Le site immo-fonctionnaire.fr, développé par une jeune start-up implantée dans l’Aude, répond à ce problème en mettant en relation les bailleurs privés et professionnels avec une cible idéale : les agents de la fonction publique, qui ont un emploi stable et un revenu garanti, et qui sont fréquemment amenés à déménager.

Un petit nouveau dans le paysage immobilier

Le projet immo-fonctionnaire.fr est né de l’expérience professionnelle de Frédéric Lange, cofondateur du site et ancien fonctionnaire de police. Pendant plus de 10 ans, parallèlement à son métier, il a animé un espace dédié à l’entraide logement pour les agents de la fonction publique.

Cet espace avait notamment pour vocation d’aider ses collègues en mutation, une période compliquée pour se loger. Les pages Facebook de Frédéric comptent aujourd’hui plus de 80 000 adhérents, et remplissent un rôle complémentaire à immo-fonctionnaire.fr.

L’alternative rassurante aux sites d’annonces immobilières généralistes

immo-fonctionnaire.fr répond aux problématiques des bailleurs, en leur donnant accès à une audience de choix : une communauté de 11 millions d’agents de la fonction publique, dont 5 millions d’actifs et 6 millions de retraités.

L’équipe d’immo-fonctionnaire.fr effectue un travail de modération des annonces très exigeant, qui garantit aux agents de la fonction publique d’accéder à des annonces de qualité.

La plateforme qui accompagne les fonctionnaires dans leurs changements de logement

immo-fonctionnaire.fr a été pensé pour faciliter la recherche de logements des fonctionnaires lorsqu’ils doivent déménager pour des raisons personnelles ou professionnelles, notamment dans le cas d’une prise de poste ou d’une mutation.

Un forum « Entraide Logement » permet ainsi aux jeunes fonctionnaires qui sortent de l’école et aux agents en mutation, contraints par des délais de prise de poste très courts, de trouver un logement plus rapidement.

De plus, pour encourager les fonctionnaires à naviguer sur son site, Immo Fonctionnaire a développé des contenus et des outils destinés aux différentes corporations de la fonction publique : le personnel hospitalier, les enseignants, les policiers, etc.