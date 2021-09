« Les agents immobiliers ont du cœur » : L’association des Pros de l’immo

Jacques Agid et Philippe Garcia ont créé « Les agents immobiliers ont du cœur », l’association caritative de la Profession, pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

C’est en voyant depuis 4 ans les professionnels de l’immobilier de Toulon et du Var se mobiliser, le temps d’une soirée, pour les Restaurants du Cœur au domaine de la Baratonne, que Jacques Agid, agent immobilier à Nice et président de l’AMEPI dans les Alpes-Maritimes, et Philippe Garcia, Directeur délégué à la formation et à la communauté La boîte Immo, ont réalisé à quel point OUI les agents immobiliers ont vraiment du cœur. Ils ont donc décidé d’aller plus loin !

En cette rentrée 2021, ils ont créé une association de loi 1901 à but non lucratif du même nom, « Les agents immobiliers ont du cœur », dont l’objet est la collecte et le reversement de fonds à destination d’œuvres caritatives afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin.

L’association de la Profession

« Notre association n’a qu’un seul but : aider, explique Jacques Agid. Nous souhaitons qu’elle rayonne sur la France entière. Qu’elle fédère l’ensemble des agents immobiliers de l’Hexagone. Le bureau comprendra des représentants aux quatre coins de la France. Il désignera chaque année les associations qui recevront des fonds de notre part et il y aura également une réserve d’urgence. En aucune façon, l’association ne servira ne portera une parole politique. Parfois, on a envie d’aider, on ne sait pas comment faire … Voilà l’occasion !»

Cotisations et dons sont les bienvenus

Que vous soyez négociateur, patron d’agence ou que vous travaillez dans une société connexe à l’immobilier, vous pouvez devenir membre et apportez votre pierre à l’édifice. Prix de la cotisation pour un particulier : 20 € et pour une entreprise : 100 €.

L’association étant d’intérêt général, les dons versés et les cotisations donneront droit à un crédit d’impôt de 60 % pour une société et de 66 % pour un particulier.

Une grande soirée caritative à Nice le 15 décembre

1er événement programmé : une grande soirée à l’Acropolis de Nice au profit des Restaurants du Cœur le 15 décembre de 19 heures à minuit. L’humoriste Yves Pujol, un fidèle de ces événements, sera chargé de faire rire la salle. De nombreux lots seront à gagner. Un cocktail-dinatoire sera proposé. Objectif ? Offrir 30 000 repas aux Restos du Coeur. Le compteur est lancé : déjà 7 300 repas sont financés. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets (places limitées et 20€ / personne).