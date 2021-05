Le community manager des agents immobiliers

Thomas Sadoul, cofondateur de Cocoon Immo est l’invité de Fred Haffner au micro de Mon Podcast Immo.

Gérer une agence passe aussi par une bonne visibilité sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Thomas Sadoul, cofondateur de Cocoon Immo, propose ce service aux agents immobiliers, ainsi que des offres de com’ ciblées comme des newsletters ou des articles de blog. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Cocoon Immo, qu’est-ce que c’est ?

Thomas Sadoul : Cocoon Immo est un service de gestion de la communication digitale pour les professionnels de l’immobilier. Concrètement, nous accompagnons ces acteurs, n’ayant pas forcément le temps ni l’envie, dans leur utilisation des canaux digitaux afin d’améliorer leur visibilité, leur notoriété et créer du lien avec leurs clients.

Mon Podcast Immo : Pourquoi choisir l’immobilier comme domaine de prédilection ?

Thomas Sadoul : Il y a beaucoup d’acteurs traditionnels qui s’intéressent à ces problématiques. La spécificité de Cocoon Immo est sa spécialisation dans l’immobilier. Cette spécialisation entraine une possibilité d’utiliser la technologie pour gagner du temps sur beaucoup de sujets et permet de rester compétitif et abordable pour les clients. Par exemple nous avons développé une plateforme de gestion des réseaux sociaux chez Cocoon Immo. Celle-ci est 100% spécialisée dans l’immobilier, elle se connecte aux logiciels immobiliers du client pour récupérer toutes ses annonces, les actualités de celles-ci, les descriptions des biens, permet de créer du contenu visuel (montage photo/vidéo) et de le partager en quelques clics sur tous ses réseaux sociaux. Cette plateforme est au centre de notre modèle opérationnel. Nous l’avons créé car nous sommes des spécialistes de l’immobilier, elle n’aurait pas sa pertinence dans un autre domaine. Ce sont des outils que les acteurs traditionnels n’ont pas à leur disposition, ce qui les rend moins clé en main, moins efficaces et par conséquent, plus chers.

Mon Podcast Immo : Que signifie être un spécialiste de l’immobilier ?

Thomas Sadoul : Cela fait 8 ans que mon associée travaille dans le marketing digital du secteur immobilier, ce sont des sujets qu’elle connait par cœur. Personnellement, je suis un petit peu moins expérimenté mais ce sont des sujets sur lesquels toute l’équipe se forme au quotidien, tous nos community manager sont formés sur l’immobilier. En effet, tous les mois nous proposons des formations spécifiques, des choses que des personnes travaillant dans le marketing digital traditionnel ne connaissent pas forcément (qu’est-ce qu’un mandat exclusif, qu’est ce qui est à mettre en avant dans une annonce, quelle photo sélectionner en priorité lorsque l’on met un bien en avant…). Des formations sur des sujets diverses qui, en tant que spécialiste de l’immobilier, ont un intérêt et nous permettent de tester notre solution sur notre portefeuille de clients.

Mon Podcast Immo : Que proposez-vous comme solution aux agences immobilières qui font appel à Cocoon Immo ?

Thomas Sadoul : Nous proposons plusieurs solutions en fonction de ce qu’une agence immobilière va vouloir déléguer. Notre solution la plus abordable est la mise à disposition de la plateforme de gestion Cocoon Immo, connectée aux logiciels et aux réseaux sociaux de l’agence avec les visuels déjà préparés, afin que celle-ci puisse gérer en interne. Cette offre est adaptée aux agences n’ayant pas l’envie de déléguer ou n’ayant pas les moyens d’avoir un community manager dédié. Si une agence n’a pas le temps ou l’envie de s’y consacrer, nous pouvons lui mettre à disposition un community manager. Il va faire la mise en place avec l’agence dans le besoin pour que celle-ci lui indique ses préférences de communication, ses préférences graphiques, les thèmes d’actualité qui l’intéresse… Le community manager, accompagnera l’agence et sera en mesure de poster régulièrement du contenu sur tous ses réseaux sociaux pendant que celle-ci sera en mesure de suivre les posts via son espace sur la plateforme.

Mon Podcast Immo : Comment gardez-vous le lien entre le manager et l’agence immobilière ?

Thomas Sadoul : L’accompagnement varie en fonction du client. Il y a des agences n’ont pas envie de s’investir dans la communication car c’est un sujet qui ne les intéresse pas. Dans ce cas nous arrivons à être 100% clé en main grâce à notre connexion aux logiciels immobiliers et au travail de mise en place fait à chaque début de collaboration. Avec ce type de client, les interactions ont lieu lorsque le client en a le temps, pour réaliser le suivi de ses performances et pour qu’il nous donne des idées de contenus à poster. Nous avons aussi des clients beaucoup plus investis, qui ont un contact plus fréquent avec leur community manager, qui regardent leur calendrier de suivi plus fréquemment, rajoutent des posts, reprogramment des choses. Le lien entre Cocoon Immo et le client varie. Tous les modèles sont bons et dépendent de l’envie de chacun.

Mon Podcast Immo : Comment prouver l’efficacité de votre travail ?

Thomas Sadoul : C’est une question que nous posent souvent nos clients. Il y a deux réponses à cette question. Premièrement, Cocoon Immo réalise un travail le plus objectif possible pour montrer que ce qui est fait a une efficacité, pour expliquer comment cela fait grossir la communauté du client, comment notre travail augmente l’interaction sur les réseaux sociaux du client. Ces indicateurs sont des chiffres, mais lorsque l’on prend du recul et que l’on explique à un client que ce trimestre il y a 27 000 personnes qui ont vu son post sur Facebook, si l’on s’imagine ces 27 000 personnes devant nous cela représente beaucoup de monde. Il y a un réel développement de la notoriété de l’agence. Nous expliquons systématiquement à nos clients est que nous avons beaucoup de retour sur le terrain, que leurs clients leur disent avoir vu leur compte instagram. Enfin, la meilleure façon de se rendre compte de l’efficacité de Cocoon Immo est d’essayer notre service. Nous fonctionnons volontairement sur des engagements qui sont beaucoup plus courts que les acteurs traditionnels et notamment les acteurs de l’immobilier, car nous souhaitons que nos clients testent notre service, vérifient si l’offre les satisfait et si cela fonctionne, ils continuent de travailler avec nous. Aujourd’hui nous travaillons avec près de 80 agences réparties sur tout le territoire, nous connaissons une belle croissance et nous recrutons en ce moment des community manager pour nous aider au développement de Cocoon Immo.

