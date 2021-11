Les prix flambent dans le 2e arrondissement de Marseille : + 23,5 % en 1 an

Si les prix immobiliers dans l’ensemble de la cité phocéenne ont baissé de -0,2 % sur 3 mois, ils sont en hausse de 5,7 % sur un an et le 2e arrondissement de Marseille affiche même une hausse phénoménale de 23,5 %.

L’immobilier à Marseille en légère baisse sur les 3 derniers mois

A Marseille, l’immobilier se maintient, malgré une baisse des prix relative sur le dernier trimestre de 0,2 %. Notons que cette baisse était de 0,5 % sur les 3 derniers mois en septembre, ce qui laisse entrevoir la fin d’une baisse des prix qui pouvait être due à la période estivale, généralement peu propice à des volumes de ventes important et souvent la période d’une stagnation du marché immobilier.

D’après les chiffres du Baromètre LPI-SeLoger, il faut prévoir en moyenne 3 283 €/m² pour devenir propriétaire d’un logement phocéen, contre 3 246 €/m² en septembre.

Le 2e, 3e et le 13e arrondissements marseillais cartonnent !

Toujours aussi attractif, le 2e arrondissement de Marseille offre une fois de plus la hausse la plus élevée de la période, une hausse spectaculaire de 23,5 % et des prix qui se situent autour de 3 380 €/m². La hausse relevée en septembre était déjà la plus importante, avec +16,4 %, ce qui démontre que cet arrondissement branché et emblématique a encore de beaux jours devant lui.

Autre arrondissement marseillais très dynamique : le 3e, dont les prix avaient augmenté de 7,5 % en septembre, et qui se hisse désormais à 17,3 % pour le mois d’octobre, avec une moyenne de 2 085 €/m². Ce quartier, qui abritait autrefois des guiguettes et des bals populaires, est aujourd’hui bordé de nombreux commerces et est réputé pour abriter notamment un studio de cinéma et de télévision, en lieu et place des anciennes manufactures de tabac de Marseille. Un arrondissement aux multiples facettes, qui semble désormais profiter des opérations et projets de restructuration, puisque l’immobilier y progresse sans cesse.

Enfin, le 13e arrondissement a presque doublé ses performances précédentes car les prix immobiliers y ont gagné 6,3 % en octobre sur un an, contre 3,7 % en septembre, pour se hisser à 2 823 €/m².

Quid des autres arrondissement ?

Les tendances en termes de prix et d’évolution des prix immobiliers demeurent contrastées dans la cité phocéenne et si certains arrondissements affichent des hausses incomparables, d’autres rattrapent leur retard. C’est le cas du 7e arrondissement qui montrait quelques signes de faiblesse en septembre, avec -4,8 % sur un an, mais qui reprend quelques couleurs avec des prix qui ont augmenté de 2 % en octobre sur un an. Même constat du côté du 14e arrondissement, où les prix avaient baissé de 5 % en septembre et qui affichent seulement -0,5 % en octobre : une progression qui peut s’avérer encourageante.

D’autres arrondissements, en revanche, ont perdu de la vitesse, à l’instar du 4e arrondissement dont les prix augmentent, mais de moins en moins fortement. On y relevait + 3,3 % en septembre, contre seulement + 0,4 % en octobre. La baisse se confirme également dans deux arrondissements marseillais : le 8e dont les prix avaient déjà baissé de 2,6 % en septembre et qui continuent leur chute avec -4,5 % en octobre, mais les prix demeurent parmi les plus élevés de la ville, avec en moyenne 4 340 €/m². Le 11e arrondissement suit la même courbe, avec des prix en baisse de 1,7 % en septembre et -3,8 % en octobre.