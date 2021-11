Un outil d’aide à la prospection, avec Pierrick Pretot (Le Prospecteur)

Mon podcast Immo reçoit Pierrick Pretot, fondateur et directeur du Prospecteur.

Pierrick Pretot a créé un outil pour faciliter la recherche de mandats par les professionnels de l’immobilier. Pour Mon podcast Immo, il fait découvrir « le Prospecteur » à Fred Haffner.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que la prospection immobilière ?

Pierrick Pretot : La prospection dans l’immobilier c’est le nerf de la guerre du métier du professionnel immobilier. Que l’on soit agent immobilier, promoteur immobilier, constructeur ou que sais-je, la prospection c’est-à-dire trouver des affaires avec qui ces professionnels peuvent travailler c’est les ¾ de leur temps à trouver des affaires.

Mon Podcast Immo : Que proposez-vous comme techniques de prospection qu’ils n’ont pas déjà ?

Pierrick Pretot : Le prospecteur est une solution radicalement différente des techniques classiques puisque le problème avec celles-ci c’est que la prospection se fait à l’aveugle. C’est-à-dire qu’il n’y a pas un ciblage sur les biens à prospecter.

On prospecte ainsi en espérant tomber sur la bonne personne qui voudra travailler avec nous, qui acceptera de vendre son bien, de nous donner un mandat pour réaliser une vente.

Cette prospection à l’aveugle est extrêmement chronophage et le retour sur investissement est très faible puisque la compétition devient de plus en plus importante tous secteurs confondus en France. Le nombre de mandat est de plus en plus limité pour les professionnels sur place.

Mon Podcast Immo : Quels sont les moyens pour une meilleure prospection ?

Pierrick Pretot : Nous proposons une solution qui permet de cibler, sur n’importe quel secteur de France, des biens immobiliers qui vont bientôt être mis en vente. On capte ainsi des signaux de vente à partir de la donnée nationale pour retracer quelles sont les personnes à contacter.

Cela permet ainsi aux professionnels de l’immobilier de se placer en amont sur ces futurs projets immobiliers avant leurs concurrents et de gagner des parts de marché sur le secteur.

Mon Podcast Immo : Quels sont les signaux de vente que vous utilisez ? Vous utilisez de l’open data ?

Pierrick Pretot : Il existe à peu près une centaine de signaux de vente. Les données sont soit récoltées sur de l’open data en effet, ce qui représente environ 15% des données récupérées. Il y a des données que l’on achète, que l’on loue et d’autres qui sont générées en interne via des algorithmes.

Quotidiennement on arrive à environ 60 sources de données et, nos algorithmes viennent les croiser, les interpréter et en dégager des signaux de vente.

En ce qui concerne la nature des signaux de vente, on capte par exemples des événements de vie qui peuvent toucher les personnes où les sociétés qui détiennent des biens immobiliers. Ces événements sont souvent déclencheurs de vente immobilière.

On va ainsi s’assurer de la corrélation entre les ventes passées et cet événement pour voir s’il peut y avoir mise sur le marché d’un bien. C’est un peu de l’observation historique.

Mon Podcast Immo : Les événements de vies ce sont les 3D ?

Pierrick Pretot : Exactement après nous travaillons bien entendu dans la limite de la loi sur la protection des données. Les 3D se sont les départs, les divorces ou les décès. Ce sont des événements qui déclenchent souvent une vente immobilière.

Après il existe aussi des événements plus heureux comme des naissances, des installations de familles, un départ à la retraite, un changement de poste…

Ce qui est intéressant avec le Prospecteur c’est que l’on peut étendre la prospection avec des scénarios de prospection. On part de ces événements là pour raffiner, rétrécir encore plus la prospection. Par exemple on peut cibler, pour les successions potentielles, tous les biens qui sont des maisons en SCI par exemple.

Toutes ces panoplies de prospection sont mise à disposition de l’agent immobilier qui les connaît bien ce qui va l’amener à une liste de prospection super ciblée et a posteriori gagner des mandats et des ventes.