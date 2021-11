Un site pour les fonctionnaires, avec Alexandre Boisguérin (Immo fonctionnaire)

Mon podcast immo reçoit Alexandre Boisguérin co-fondateur et Directeur Général du site Immo fonctionnaire.

Avec son associé, Alexandre Boisguérin a créé un site d’annonces immobilières réservé aux fonctionnaires, qui sont souvent à la recherche de logements dans le cadre de mutations professionnelles. Il présente cet outil unique en son genre à Fred Haffner pour Mon podcast immo.

Mon Podcast Immo : Quel est l’intérêt de faire un site immobilier qui s’intéresse particulièrement aux fonctionnaires ?

Alexandre Boisguérin : Les fonctionnaires aujourd’hui en France c’est une grosse communauté de plus de 11 millions de personnes dont 5 millions d’actifs. Ce sont des gens qui ont des problématiques pour se loger assez fortes.

Mon Podcast Immo : À cause des déménagements il y a beaucoup de personnes qui doivent se loger ?

Alexandre Boisguérin : Exactement, ils sont à peu près 140 000 chaque année à devoir déménager pour des raisons professionnelles. Les militaires représentent une part importante de cette cible. Il y a également d’autres populations qui bougent comme les gardiens de prisons, les enseignants… Dans ce changement de logement, il faut les accompagner.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui est difficile ?

Alexandre Boisguérin : Le profil rassurant du fonctionnaire est rassurant pour le bailleur de par sa situation. Le côté irritant vient plutôt du côté du fonctionnaire qui lui est très peu accompagné par les administrations dans sa mutation. Il ne bénéficie pas, comme ses camarades du secteur privé, de ces services de relocation qui l’aident pour changer d’une ville à une autre.

Mon Podcast Immo : Ce site ne s’adresse qu’aux fonctionnaires ?

Alexandre Boisguérin : Il n’est pas possible de vous interdire de venir sur le site et de consulter les annonces toutefois le ciblage et le discours sont orientés en direction des fonctionnaires. Le site offre la possibilité de déposer une annonce parce qu’ils souhaitent s’adresser à cette communauté pour leur proposer leurs biens directement. Le fonctionnaire va pouvoir accéder à ses propositions de logements mais également à tout un tas d’autres services qui lui sont proposés.

Mon Podcast Immo : Ce sont les propriétaires, particuliers ou professionnels, seulement qui déposent des annonces ou vous en rechercher vous aussi ?

Alexandre Boisguérin : Les deux. En effet, le but est d’essayer de ratisser large pour pouvoir proposer le maximum de logement sur toute la France.

Cependant il est vrai que l’on a identifié un certain nombre de zone géographique qui sont particulièrement difficile à adresser. Par exemple les grandes agglomérations comme l’Île-de-France, la région Paca dans lesquelles sont mutés les fonctionnaires.

C’est là qu’un gros travail est fait auprès des organisations comme les réseaux d’agences, les SCI, les associations de propriétaires pour pouvoir faire connaître notre offre et les inciter à déposer leurs annonces sur notre site.

Mon Podcast Immo : Quels sont les services supplémentaires que vous proposez ?

Alexandre Boisguérin : Les services proposés sont des outils qui vont faciliter le changement de la mutation. Ce sont des partenaires qui proposent sur le site des offres spécifiques permettant d’accompagner nos utilisateurs. Déménagement avec Nextories, à la GMF pour la location… Ce sont des solutions négociées pour pouvoir leur proposer des moyens facilités pour accompagner leur changement de logement.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui a changé depuis votre refonte totale du mois dernier ?

Alexandre Boisguérin : Le projet avait été lancé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, la société a été créée il y à 1 an. On est installé à Narbonne dans l’Aude et, on a pu bénéficier du soutien de la région Occitanie et de la BPI pour pouvoir accéder à certains prêts qui ont aidé au développement de la nouvelle plateforme.

Aujourd’hui Immo Fonctionnaire est en recherche active d’un investisseur pour intégrer notre dispositif et pouvoir accélérer notre développement commercial mais également lancer des packs de services de mutations. Ces derniers vont intégrer plus de services, plus de complexité dans l’offre pour mieux accompagner les fonctionnaires dans leur mutation.