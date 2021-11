Mathieu Balsamo et Sébastien Donguy (Opéra Energie) : « Trouver la meilleure offre pour nos clients »

Mon Podcast Immo reçoit Mathieu Balsamo, Responsable de marché commercial, et Sébastien Donguy, Responsable agence IDF, Nord & Est, chez Opéra Energie

Sébastien Donguy, responsable agence IDF & Mathieu Balsamo, responsable du marché des copropriété chez Opéra Energie qui est une société de courtage en énergie, sont tous les deux au micro d’Ariane Artinian. Ils sont présents lors du salon de la copropriété en live pour un nouvel épisode de Mon podcast Immo.

Mon Podcast Immo : C’est quoi Opéra énergie ?

Sébastien Donguy : C’est une société de courtage en énergie, nous accompagnons les professionnels dans leur négociation de contrats de gaz et d’électricité, pour cela qu’on travaille avec une vingtaine de fournisseurs.

Notre métier est d’accompagner nos clients pour les aider à acheter leur contrat au bon moment, leur éviter d’acheter au dernier moment et de subir les marchés. Par la suite, lorsqu’ils sont d’accord, nous lançons un appel d’offre auprès de nos partenaires et nous sélectionnons les meilleures offres dans un comparateur. Celui-ci va analyser leur contrat actuel pour le comparer avec les 4-5 meilleures offres que l’on aura reçu.

Mon Podcast Immo : Il y a beaucoup d’économie à faire en changeant de fournisseur d’énergie ?

Mathieu Balsamo : Ce n’est pas si simple, les économies ne dépendent pas uniquement de la mise en concurrence, elles dépendent aussi des marchés ; qui fonctionnent comme les marchés financiers, avec des prix qui fluctuent.

Le but du jeu, pour Opéra Énergie est de chercher la meilleure offre pour notre client avec un prix cadré sur cette hausse.

Mon Podcast Immo : Que peut-on escompter comme économies ?

Sébastien Donguy : Parfois, le marché est tellement haut que les prix sont chers et notre rôle ne sera pas de faire faire des économies à nos clients, mais de limiter les répercussions de cette augmentation du marché.

En 2020, pour des contrats qui arrivaient à échéance, nous appelions nos clients à renégocier leurs contrats en prévision d’une éventuelle hausse.

Mon Podcast Immo : Comment faire appel à vos services ?

Sébastien Donguy : C’est assez simple, notre site internet dirige l’éventuel futur client vers le service adapté. De plus, nous faisons du démarchage pour accompagner les gestionnaires.

Mon Podcast Immo : Ce sont les gestionnaires de copropriétés qui vous contactent ?

Mathieu Balsamo : Oui, sur le marché de la copropriété, nous discutons majoritairement avec les gestionnaires même si l’on reste à l’écoute des conseils syndicaux et autres.

Nous sommes là pour le gestionnaire, pour lui assurer qu’un expert des contrats puisse l’éclairer sur la situation du marché et comment fonctionne son contrat.

Nous avons une mission triple. Notre cœur de métier est de trouver et de négocier les contrats, mais nous faisons aussi de l’accompagnement avec la mise en place d’une sorte de délégué énergie ainsi que de la gestion des opportunités de marché et des échéances de contrats.

Mon Podcast Immo : Donc vous êtes un coach énergie ?

Sébastien Donguy : Exactement, on compare souvent le syndic de copropriété à un médecin généraliste qui sait ce qu’il se passe sur le terrain, mais qui n’est pas spécialiste et notre vocation est de devenir le « chirurgien de l’énergie » soit l’expert sur lequel on peut se reposer.

Mon Podcast Immo : comment vous vous rémunérez ?

Mathieu Balsamo : Nous intervenons en tant qu’apporteur d’affaire auprès des fournisseurs d’énergie, ça ne coûte rien à la copropriété puisque ce sont les fournisseurs d’énergie qui nous rémunèrent et qui nous fournissent une partie de leurs marges.

Mon Podcast Immo : Les fournisseurs avec lesquels vous travaillez fournissent-ils aussi les particuliers ?

Sébastien Donguy : Il y en a oui, et d’autres qui sont plutôt axés professionnels. Nous n’avons pas de vocation à travailler avec une seule marque, mais bien à ce que cela soit le meilleur qui gagne.

Mon Podcast Immo : Combien de personnes compte Opéra Énergie ?

Mathieu Balsamo : Opéra Énergie c’est 120 personnes depuis plus de 7 ans, avec une présence sur toute la France, dans toutes les grandes villes.

Sébastien Donguy : Sur mon équipe, j’ai commencé il y a 4 ans tout seul sur le Bassin parisien. Aujourd’hui, j’ai une équipe de 6 personnes avec une captation de plus en plus de clients.