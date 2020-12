iad consolide son équipe dirigeante avec Sébastien Angele

Le groupe iad, l’un des acteurs leader de la transformation de l’immobilier en Europe, annonce l’arrivée de Sébastien Angele, en tant que directeur de la technologie du Groupe (CTO).

Aux côtés de l’équipe dirigeante, Sébastien supervisera la partie développement digital de l’entreprise en France, au Portugal, en Espagne, en Italie et très bientôt en Allemagne.

Fort d’une expérience de 20 ans dans le digital, en particulier sur les enjeux technologiques, Sébastien a participé au développement numérique de nombreux médias en France notamment BFMTV, RMC, L’Express ou Libération.

Il a acquis une forte compétence dans le développement d’outils back-office et de sites grand public à fort trafic. Expert du cloud et manager expérimenté, il a dirigé des équipes techniques dans des environnements allant de la start-up au groupe international.

Séduit par sa dimension de pure player en forte croissance sur un périmètre international, Sébastien a rejoint iad pour développer son capital technologique et apporter au réseau des outils numériques au plus proche du terrain.« La digitalisation de l’immobilier n’en est encore qu’à ses débuts, estime Roland Tripard, président du Groupe iad. Aujourd’hui, les clients attendent toujours plus de services, d’accompagnement et un accès en temps réel à l’information. Nos conseillers répartis sur plusieurs pays européens ont besoin quant à eux d’outils efficaces pour se former, partager des informations et développer des opportunités de business. Le poste de directeur de production est donc stratégique et c’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui Sébastien et avons hâte qu’il partage avec nous son expertise et son savoir- faire. »