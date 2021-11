Jérôme Spencer, Acceo : « Entre 4 000 à 10 000 euros environ pour l’établissement d’un PPT »

Mon podcast immo reçoit Jérôme Spencer, Président d’Acceo.

En live du salon de la copropriété, Jérôme Spencer, Président d’Acceo, est l’invité d’Ariane Artinian pour un nouvel épisode de Mon podcast Immo en live.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qu’un bureau d’étude, quel est son rôle concrètement ?

Jérôme Spencer : Un bureau d’étude conseille ses clients et apporte sérénité et expertise pour optimiser de manière financière, environnementale et technique les bâtiments de nos clients. L’objectif est de se mettre dans la peau de nos clients pour répondre à leurs besoins.

Mon Podcast Immo : Combien de personnes travaillent au sein d’Acceo ?

Jérôme Spencer : Nous sommes 260 aujourd’hui et le chiffre change chaque semaine. 260 répartis dans les 16 grosses villes françaises et avec un siège basé à Gémenos entre Aix et Marseille.

Nous exposons ici depuis près de 10 ans et nous sommes spécialistes dans 5 métiers différents : l’ascenseur, le génie thermique, le génie énergétique, l’amiante et l’accessibilité.

Mon Podcast Immo : La loi climat et résilience est un sujet d’actualité de préoccupations pour vos clients ?

Jérôme Spencer : Oui c’est un sujet d’actualité chaud, où nous apportons grâce à notre division génie énergétique un vrai savoir-faire pour répondre à leurs besoins. Cela va se traduire par la réalisation première d’un PPT (plan pluriannuel de travaux) ensuite le DTG, le DPE collectif donc une partie diagnostic d’abord puis on va accompagner nos clients sur la partie travaux et les aider à ce qu’ils obtiennent les résultats escomptés.

Mon Podcast Immo : La loi rend-elle obligatoire ce diagnostic ?

Jérôme Spencer : Elle le rend obligatoire ce PPT à partir du 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 15 ans et de plus de 200 lots, donc les grosses copropriétés.

Mon Podcast Immo : Comment faire un audit d’un bâtiment, est-il possible de faire appel à vous ?

Jérôme Spencer : S’il n’y a pas de documents, ce qui est rare on refera bien sûr un diagnostic qui va alimenter le PPT qui a pour consigne de prioriser les travaux à réaliser dans les 10 ans à venir.

Mon Podcast Immo : Combien coûte en moyenne l’établissement de ce document qu’est le PPT ?

Jérôme Spencer : Entre 4 000 à 10 000€ suivant la taille et la complexité de la copropriété.

Mon Podcast Immo : Une fois le diagnostic posé, accompagnez-vous vos clients dans les travaux de rénovation ?

Jérôme Spencer : Bien sûr le PPT n’est qu’une étape puisqu’elle doit amener ensuite en AG à faire voter des travaux pour réduire la consommation énergétique des bâtiments. Ensuite on sera amené à aider nos clients sur la mise en place des cahiers de charges, dans la consultation des entreprises, dans le choix des prestataires et dans le suivi des travaux.

Mon Podcast Immo : Accompagnez-vous aussi vos clients dans l’aspect financier, la recherche de subventions ?

Jérôme Spencer : C’est cloisonné mais nous avons une ingénierie financière et sociale dans le cadre de maprimerénov qui est une aide pour les copropriétés. Nous serons ainsi AMO (assistant maître d’ouvrage) dans cette aide pour apporter cet accompagnement financier et social dans le cadre d’un dispositif.

Mon Podcast Immo : Intervenez-vous également auprès des entreprises tertiaires, foncières ?

Jérôme Spencer : Tout à fait le décret tertiaire est un sujet brûlant puisque la loi elle aussi évolue de mois en mois et va inciter les copropriétaires d’immeubles tertiaires à investir et à réduire leur consommation d’énergie à moins 40% d’ici 2030. Là aussi il y a de vrais enjeux dans les travaux.