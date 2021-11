Les Eco-Isolateurs et La Centrale de Financement vous aident à financer la rénovation énergétique en copropriété

Nous sommes très fiers de la signature de cet accord. Par cet engagement, nous avons pour ambition de faciliter l’accès au plus grand nombre en proposant des offres de prêt immobilier et d’assurance emprunteur aux conditions financières les plus avantageuses.

Vous voulez engager de travaux de rénovation énergétique dans votre appartement ? Les Eco-Isolateurs et la Centrale de Financement vous proposent une offre commune pour accompagner, financer et réaliser votre projet.

Grâce à cette collaboration, les propriétaires de biens immobiliers collectifs ont la possibilité de souscrire à une offre commune « tout-en-un » pour accompagner, financer et réaliser leurs projets de travaux de rénovation énergétique. Cette offre prend en compte les critères fixés au titre du nouveau Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

Comment ca marche?

Pour chaque projet, le Groupe Les ECO-Isolateurs définit en amont l’étude et l’optimisation des travaux de rénovation énergétique en fonction d’un audit technique et d’un savoir-faire pour la mobilisation de toutes les aides disponibles, la gestion des dossiers CEE et des subventions publiques.

Pour financer le reste à charge, La Centrale de Financement construit des solutions de financement personnalisées à destinations des copropriétaires. Grâce au courtier, les syndics disposent d’un dossier complet de demande de prêt collectif en l’espace de trois mois, en moyenne, contre 8 à 12 mois lorsqu’ils le constituent seuls.

Elle propose une offre sur-mesure, qui garantit les meilleurs taux de crédit et la solution de financement la plus adaptée, pour chacun des copropriétaires. L’emprunt est sécurisé : le paiement de la totalité des sommes dues pour tout copropriétaire défaillant, est assuré par une caution bancaire.

Une solution commune aux enjeux énergétiques de l’habitat collectif

« Nous sommes très fiers de la signature de cet accord. Par cet engagement, nous avons pour ambition de faciliter l’accès au plus grand nombre en proposant des offres de prêt immobilier et d’assurance emprunteur aux conditions financières les plus avantageuses », précise Patrick Santi, Directeur général adjoint BtoB des ECO-Isolateurs.

« Le développement du financement des travaux de rénovation énergétique fait partie de nos priorités stratégiques. Nous sommes fiers de pouvoir compléter nos solutions de financement, dédiées aux syndics de copropriété, grâce à notre partenariat avec les ECO-isolateurs. Ce service d’accompagnement a été développé pour répondre à un réel besoin exprimé par les syndics de copropriétés. Ceux-ci ont en effet besoin d’un service qui leur permette davantage de rapidité et de lisibilité, pour réaliser auprès des banques les démarches nécessaires au financement de leurs travaux collectifs. C’est justement la solution que nous proposons ! », déclare Sylvain Lefevre, Président de La Centrale de Financement.

Les ECO-Isolateurs et La Centrale de Financement, un partenariat pour réunir deux expertises au service des copropriétaires

Le Groupe Les ECO-Isolateurs intervient depuis plus de 10 ans comme un acteur majeur de la rénovation énergétique avec une offre globale comprenant le conseil en écoconception, l’accompagnement en recherche de financement et la maîtrise de l’exécution des travaux dans le respect des délais et des engagements de performance attendus.

La Centrale de Financement facilite, quant à elle, l’accès aux prêts immobiliers collectifs à destination des copropriétés, pour lesquelles elle propose des solutions de financement depuis 2019. Sa vision à 360° des clients au sein d’une copropriété lui permet de financer la quote-part des travaux collectifs et des travaux complémentaires, mais également de proposer des solutions plus personnelles lorsqu’un copropriétaire rencontre une difficulté.

La rénovation énergétique en quelques chiffres