Rénovation énergétique : Connaissez-vous les aides de l’Etat dont vous pouvez bénéficier ?

L’Etat lance le 1er janvier un nouveau dispositif pour faciliter la rénovation des logements : France Rénov’. Mais, le savez-vous, si vous voulez rénover votre logement, d’autres aides existent et elles seront renforcées en 2022. Faisons le point…

Pour simplifier les démarches et accompagner les Français dans la rénovation énergétique de leurs logements, le gouvernement lance un nouveau dispositif. Baptisé France Rénov’, il prend la forme d’une plateforme et d’un réseau de conseillers uniques.

Une plateforme pour faciliter les travaux de rénovation énergétique

Pour apporter plus de lisibilité et de simplicité aux Français souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement, le gouvernement va prochainement lancer un nouveau dispositif baptisé France Rénov’. Lancé le 1er janvier 2022, il prendra la forme d’une plateforme internet (france-renov.gouv.fr) et d’un numéro de téléphone (0.808.800.700) uniques. Il s’accompagnera également d’un réseau unifié d’espaces conseil répartis sur l’ensemble du territoire. De plus, les travaux de rénovation énergétiques étant parfois complexes à mettre en place et à financer, les Français qui le souhaitent pourront être accompagnés de l’état des lieux à la réception des travaux par un interlocuteur de confiance : Mon Accompagnateur Rénov’. Ce dernier aura pour objectif de simplifier le parcours des travaux des Français grâce à un suivi pluridisciplinaire (technique, administratif, financier, social, etc.) tout au long du projet.

« Accompagner tous les Français dans leur projet de rénovation, c’est le sens de la politique que nous menons. Cet accompagnement est décisif pour réussir son projet, et également pour encourager les Français à s’orienter vers des rénovations ambitieuses. C’est pourquoi nous leur proposons, dès janvier 2022, Mon Accompagnateur Rénov’ qu’ils trouveront auprès des guichets du réseau France Rénov’ », a expliqué Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement.

Ce sont 450 « Espaces Conseil France Rénov’ » qui seront répartis sur l’ensemble du territoire.

Les Français sont un peu perdus face à la rénovation énergétique

« Les enquêtes d’opinion réalisées par SeLoger montrent que les futurs acquéreurs sont souvent perdus dès qu’on parle de rénovation énergétique. Si la perspective d’engager des travaux n’est pas vraiment un frein pour 8 acheteurs sur 10 dès qu’on évoque la question des aides il y a beaucoup d’idées reçues et un sentiment de découragement. Près de 4 futurs acquéreurs sur 10 interrogés par notre enquête pensent ne pas être éligibles et plus d’un sur 3 avouent ne pas savoir où chercher l’information concernant ces aides. La volonté de créer un guichet unique pour accompagner les porteurs de projet semble une idée fondée », explique Séverine Amate, porte-parole du Groupe SeLoger.

Rénovation énergétique : vers un renforcement des aides en 2022

Parallèlement au lancement du dispositif France Rénov’, les aides à la rénovation seront également renforcées. Premièrement, une nouvelle enveloppe de deux milliards d’euros sera consacrée à l’aide MaPrimeRénov’, pour laquelle 500 000 dossiers ont été déposés en 2021. Ensuite, pour accompagner les plus modestes à rénover leur logement et à lutter contre les « passoires thermiques », le gouvernement va transformer le programme « Habiter mieux » en « MaPrimRénov’ Sérénité ».

Ce dispositif comprendra des taux de financement avantageux pour inciter à des travaux ambitieux. Il sera accordé si les travaux permettent de réaliser un gain énergétique minimal de 35 %. Il permettra de bénéficier d’un taux de financement avantageux couvrant jusqu’à 50 % du montant des travaux, plafonné à 30 000 €. A partir de juillet 2022, cette aide pourra être complétée avec les CEE (certificats d’économie d’énergie) ou avec la prime CEE Coup de pouce « rénovation performante » pour les travaux les plus ambitieux. Enfin, le reste à charge des travaux pourra être assuré par le « Prêt avance rénovation ».

MaPrimeRénov’ : comment ça marche ?

Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ est venue remplacer le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter mieux agilité ». MaPrimeRénov’ est accessible à l’ensemble des propriétaires quels que soient leurs revenus. Néanmoins, pour en bénéficier, les propriétaires-bailleurs doivent s’engager à louer leur logement en tant que résidence principale pour au moins 5 ans. De plus, en cas de réévaluation du loyer, ils doivent déduire le montant de la prime du montant total des travaux justifiant cette réévaluation et en informer leur locataire.

MaPrimeRénov’ permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique. Les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (Reconnues garantes pour l’environnement). Le montant de la prime est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique permis par les travaux. Un simulateur permet au propriétaire de savoir à quel niveau d’aide il a le droit.

Ma primeRénov’ est cumulable avec d’autres aides comme les Certificats d’économie d’énergie (CEE), les aides locales et celles d’Action logement.