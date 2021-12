Jérôme Gillon : Nouveau directeur de la promotion en Ile-de-France du Groupe Gambetta

Je souhaite accompagner le groupe dans son ambition de donner du sens à nos projets pour le bien-être de nos clients et la fierté des collaborateurs », indique Jérôme Gillon. Les valeurs et l’histoire du groupe nous poussent en ce sens.

Le Groupe Gambetta, promoteur coopératif spécialiste de l’accession à la propriété, nomme Jérôme Gillon, au poste de Directeur de la promotion en Ile-de-France afin de renforcer ses ambitions sur le territoire.

Jérôme Gillon, 39 ans, rejoint le Groupe Gambetta au poste de Directeur de la promotion en Ile-de-France. Rattaché directement à Norbert Fanchon, Président du Directoire, il aura pour mission de développer et de faire grandir le groupe dans son activité de promotion en visant plus de 1 000 logements développés par an.

Diplômé d’un master en Droit des Grandes Agglomérations Européennes, Jérôme Gillon bénéficie de 15 années d’expérience dans le logement social et la promotion privée en Ile-de-France. Il a débuté en 2008 en tant que Responsable du développement chez CDC Habitat avant de rejoindre le groupe Bouygues Immobilier au poste de Directeur du développement IDF Nord Est en 2011. Après quatre années, il part pour une expérience internationale d’un an à Montréal en tant que Directeur du développement avant une dernière mission chez Bouygues au poste de Directeur d’agence Grand Lyon Ouest. En 2019 il revient dans la région en tant que Directeur d’agence Ile-de-France Ouest pour le groupe Édouard Denis.

L’accession à la propriété pour tous

Ce recrutement renforcera le développement du Groupe Gambetta en Ile-de-France afin de répondre aux besoins des collectivités tout en matérialisant ses engagements en matière de développement durable, comme en atteste son programme « Terre & Ciel », une résidence en terre crue de 42 logements à Bagneux (92). Au-delà de l’environnement, c’est aussi son engagement en faveur de l’accession à la propriété pour tous qui est ici réaffirmé, avec plusieurs projets en Bail Réel et Solidaire en cours dans en Ile-de-France.

« Je souhaite accompagner le groupe dans son ambition de donner du sens à nos projets pour le bien-être de nos clients et la fierté des collaborateurs, indique Jérôme Gillon. Les valeurs et l’histoire du groupe nous poussent en ce sens ».

« Grâce à son expertise dans la promotion immobilière, et ses compétences managériales, Jérôme Gillon vient consolider et accélérer notre stratégie de développement en Ile-de-France et participer à l’évolution de l’entreprise au sein du Comité Exécutif du Groupe Gambetta», souligne Norbert Fanchon, Président du Directoire du Groupe Gambetta.