Recrutimmo lance de nouveaux outils pour fluidifier l’emploi immobilier

La plateforme d’emploi dédiée aux professionnels de l’immobilier Recrutimmo lance 3 innovations pour accompagner candidats et recruteurs dans leurs recherches.

250 000 personnes recrutées dans l’immobilier en 2021

L’immobilier offre de nombreuses opportunités pour les candidats en reconversion professionnelle. Secteur ouvert à tout type de candidats, avec ou sans diplôme, femmes, seniors etc. l’immobilier aura recruté 250 000 personnes cette année et le niveau se situe en permanence entre 30 et 40 000 offres d’emploi, dans l’ensemble des différentes familles de l’immobilier à découvrir. Selon une étude récente de Recrutimmo, 95% des recruteurs sont à la recherche de candidats, dont 85% friands de personnes en reconversion professionnelle.

« Seules les ressources humaines seront un frein à la croissance des entreprises de l’immobilier en 2022« , analyse Antoine Mesnard. Ces trois innovations, dans un contexte d’emploi particulièrement dynamique mais tendu, apporteront une première réponse aux problématiques de recrutement des employeurs du secteur immobilier. Nous lancerons par la suite de futurs dispositifs pour renforcer la captation et la fidélisation des talents

Une appli Recrutimmo pour accélérer le recrutement

Face à des processus encore trop longs qui ne correspondent plus aux besoins du marché, l’application Recrutimmo vient tout juste d’être lancée. Elle simplifie et accélère le processus de recrutement. Fonctionnant sur le principe du swipe, elle assure une mise à disposition immédiate et simplifiée des profils quotidiennement et une prise de contact accélérée des recruteurs.

De l’IA pour orienter les candidats

L’IA intégrée chez Recrutimmo en cette fin d’année 2021 permettra aux candidats de savoir quel est le métier de l’immobilier qui leur correspond le mieux à partir de la présentation de leur CV. L’intelligence artificielle permettra aussi d’orienter les recruteurs vers les candidats adéquats. « Que ce soit pour détecter de bons candidats issus de l’immobilier, ou issus d’autres secteurs comme par exemple, l’hôtellerie-restauration, l’artisanat, la grande distribution, qui comportent des profils de forte relation à la clientèle et avec une forte capacité de travail, l’IA sera précieuse. Pour autant, l’IA n’a pas vocation à prendre des décisions en lieu et place de l’humain, qui doit rester le seul décisionnaire dans le recrutement. Rien ne remplacera le contact humain et l’échange entre deux personnes. L’intelligence artificielle ne peut être qu’un outil d’accompagnement », souligne Antoine Mesnard.

Un parcours de formation pour booster l’employabilité

Recrutimmo annonce la mise en place dès le début 2022 de parcours de formation rapides avant l’embauche pour les candidats en reconversion professionnelle. Les recruteurs pourront ainsi se verront mettre à disposition des profils immédiatement opérationnels.

« L’immobilier est un secteur où le savoir être et les compétences personnelles sont plus importantes que les diplômes. Toutefois, si ce métier est accessible à tous, il nécessite l’acquisition de certains fondamentaux du métier qui permettent d’être immédiatement opérationnel, mais que les professionnels ont du mal à transmettre à l’embauche souvent par manque de temps ou de ressources disponibles. L’objectif est donc de capitaliser sur des savoir être et des expériences de vie de ces candidats et de leur transmettre les bases de l’immobilier en amont de leur embauche, les rendant ainsi particulièrement attractifs après une formation de quelques semaines », explique Antoine Mesnard.

Grâce à ces parcours, les candidats bénéficieront d’une assurance quant à leur employabilité, facteur de confiance en soi à l’heure d’une reconversion professionnelle. Les recruteurs pourront de leur côté bénéficier de ressources performantes dès l’embauche et ainsi se consacrer directement à un management opérationnel et à une meilleure intégration de leurs nouveaux collaborateurs dans leur entreprise.