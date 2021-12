WiredScore Home, nouveau label dédié à la connectivité de l’immobilier

WiredScore se lance dans le résidentiel avec WiredScore Home, un nouveau label destiné à répondre aux attentes des Français en matière de connectivité.

S’appuyant sur l’immense succès de son label dédié à la connectivité de l’immobilier commercial, qui a labellisé plus de 65 millions de m² dans douze pays, impactant sept millions d’employés de bureau depuis son lancement en 2013, WiredScore fait son entrée sur le marché de l’immobilier résidentiel avec WiredScore Home.

Ce nouveau label a été conçu en vue d’apporter une transparence critique sur le marché de l’immobilier résidentiel, permettant aux propriétaires et aux opérateurs de démontrer la meilleure qualité de service dans leurs bâtiments. Il permet également d’aider les promoteurs cherchant à améliorer les services de connectivité lors de la conception de leurs bâtiments, afin d’éviter le besoin ultérieur de rénovations coûteuses.

De nombreux acteurs immeubles engagés dans le label

Des acteurs de premiers plans ont déjà fait le choix de labelliser leurs opérations, comme Cogedim avec Cogedim Club Quai Saint Pierre à Toulouse et Covivio avec Meudon Bellevue et Antony – Avenue de Gaulle.

Sept immeubles d’Immovalor Gestion sont également déjà engagés dans le label en France, incluant les 2 immeubles de locations HARISPE et COLISEE à Paris ainsi que les 5 résidences services seniors LES ESSENTIELLES à Limeil Brévannes, LE CLOS DE LA REINE BLANCHE à Orléans, TERRA SOULEOU à La Valette du Var, LES TOURMALINES à Carpentras et LES JARDINS D’ARISTIDE aux Sables d’Olonne Ils placent ainsi les besoins de leurs résidents au premier plan de leur offre, en s’engageant à améliorer la connectivité dans leurs bâtiments grâce au label WiredScore Home.

Pouvoir comparer la connectivité des logements avant de faire son choix

“Notre recherche démontre l’importance accrue de la connectivité numérique pour les salariés à une époque où le travail hybride et le télétravail se sont largement démocratisés. Les gens étant de plus en plus productifs lorsqu’ils travaillent de chez eux, il est devenu indispensable de s’assurer qu’ils soient dans les meilleures conditions pour remplir leurs missions. Les employeurs ont aussi leur rôle à jouer, en prenant part aux frais nécessaires, déclare Frédéric Motta, Directeur Général de WiredScore France. Avec 80 % des personnes interrogées qui trouvent utile la possibilité de pré-tester la connectivité d’un logement lorsqu’ils le visitent, le lancement de WiredScore Home arrive à un moment clé pour les acteurs de l’immobilier résidentiel. Cela permettra aux résidents potentiels de comparer la connectivité des logements qu’ils prospectent (comme 78% le souhaitent) et de fournir un réel avantage concurrentiel aux promoteurs et investisseurs institutionnels.“

Une résidence est plus qu’un lieu de vie

« Nous sommes fiers de figurer parmi les premiers immeubles résidentiels à obtenir le label WiredScore Home en France. Cela démontre notre engagement à fournir une connectivité de qualité aux locataires de nos immeubles, et ainsi répondre au mieux à leurs besoins en la matière, qui est devenue un élément critique pour eux, déclare Jean-Pierre Quatrhomme, Président Directeur Général d’Immovalor Gestion. Une résidence est désormais plus qu’un lieu de vie. Pour beaucoup, elle est aussi un espace de travail, c’est pourquoi nous accordons une importance toute particulière à offrir les meilleures infrastructures numériques possibles.”