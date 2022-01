Location saisonnière : HomeToGo rachète AMIVAC au Groupe SeLoger

La marketplace HomeToGo, leader de la location saisonnière, signe l’acquisition de l’activité de location de vacances du Groupe SeLoger, comprenant ses marques amivac.com, vacances.com et vacances.seloger.com.

Les marques achetées exploitées par AMIVAC proposent des services de publication d’annonces par abonnement pour les propriétaires et les agences professionnelles, ce qui contribuera à la croissance de la plateforme Abonnement et Services de HomeToGo. Ainsi, la vente s’inscrit dans la stratégie du Groupe SeLoger : se concentrer sur son activité principale – la recherche immobilière.

Faire bénéficier aux agences des solutions technologiques de HomeToGo

« Nous sommes très heureux d’ajouter l’activité de location de vacances du Groupe SeLoger à notre portefeuille, précise Patrick Andrae, co-fondateur et PDG de HomeToGo. Cela permettra aux clients et aux agences professionnelles d’AMIVAC de bénéficier des solutions technologiques de pointe offertes par HomeToGo, tout en proposant à nos clients une offre élargie de locations de vacances uniques et haut de gamme. Tant en France qu’à l’international, le marché de la location de vacances est très fragmenté mais il évolue rapidement et sa croissance s’accélère avec les premiers reculs de la pandémie. La combinaison gagnante entre la notoriété déjà grande de la marque AMIVAC et notre envergure mondiale offre une opportunité incroyable pour nos nouveaux partenaires et pour notre entreprise, résolument tournés vers l’avenir ».

SeLoger se concentre sur son coeur de métier

« La stratégie du Groupe SeLoger est de se concentrer sur son cœur de métier – simplifier et améliorer la recherche immobilière – afin de faciliter l’expérience d’achat, de location et de vente de biens immobiliers pour tous en France, commente Caroline de Gantès, Country Managing Director, Groupe SeLoger. Nous sommes convaincus qu’avec la consolidation en cours du marché de la location de vacances en France et à l’étranger, la position privilégiée de HomeToGo dans le secteur de la location saisonnière offre de nouvelles opportunités prometteuses pour les marques Amivac, SeLoger Vacances et Vacances.com ».

À l’avenir, les marques amivac.com, vacances.com et vacances.seloger.com continueront à fonctionner sous leur identité indépendante. L’acquisition a été signée en août 2021, et clôturée le 1er janvier 2022.