Location vacances : Les réservations de maisons affichent une progression de 67,4 % par rapport à 2019

C’est définitivement la tendance de l’été 2021, les réservations de maisons affichent une progression spectaculaire par rapport à 2019 : + 67,4 %, due à l’aspiration de nombreux Français à se retrouver en famille ou entre amis après des mois de restrictions de déplacements.

A compter du week-end de Pâques, les réservations pour l’été 2021 ont littéralement explosé. Une euphorie qui s’est prolongée en mai et dans une moindre mesure en juin. Au 30 juin 2021, selon une étude réalisée sur PAPvacances.fr du 1er janvier au 30 juin , les réservations pour l’été affichent une progression de + 35,6 % par rapport à la même période en 2019 !

C’est définitivement la tendance de l’été 2021, les réservations de maisons affichent une progression spectaculaire par rapport à 2019 : + 67,4 %, due à l’aspiration de nombreux Français à se retrouver en famille ou entre amis après des mois de restrictions de déplacements.

Côté destinations, la mer reste la grande gagnante pour cet été 2021 avec 78,4 % du total des réservations. Avec de fortes progressions dans le Sud-Est (+ 48,9 % pour la Côte d’Azur) et la Corse (+ 45,2 %). La campagne est l’autre gagnante avec + 87,1 % de réservations. Au profit notamment de deux bassins : Dordogne et Lot, d’une part. Vaucluse, Drôme et Ardèche d’autre part.

Des réservations qui explosent mais tardivement …

Accusant un retard de – 21 % jusqu’à fin mars 2021, les réservations pour l’été ont explosé après le week-end de Pâques (semaine 14) ! Sans jamais fléchir depuis, au point d’afficher une progression de + 35,6 % au 30 juin 2021 par rapport au 30 juin 2019.

La tendance de l’été : une grande maison pour se retrouver !

Le plébiscite pour les maisons se retrouve indifféremment dans tous les types de destinations ! A noter, faute de maisons disponibles, les appartements ont fait l’objet d’un report de dernière minute en juin. Y compris en ville, notamment à Nice, Toulon ou Marseille.

La mer et la campagne en profitent

Cette appétence pour les maisons a eu une incidence sur les progressions globales des destinations. Elle est à l’origine du + 87,1 % des réservations à la campagne qui représentent 17,1 % du total des réservations. Tandis que la mer, qui domine avec 78,4 % des réservations, progresse de + 25,9 %.

Des vacances à la mer… oui mais dans le Sud !

Si la mer reste la destination favorite des Français pour cet été, tous les littoraux n’en profitent pas de la même manière.

Grand gagnant, le quart sud-est avec la Côte d’Azur (06, 83, 13) qui progresse de + 48,9 %, de même que la Corse de + 45,2 %. La recherche de soleil profite également à l’Atlantique Sud (33, 40, 64) avec + 33,3 % de réservations.

Les autres littoraux ont des progressions plus contenues : + 22 % en Bretagne et Loire-Atlantique, + 11,8 % en Languedoc, + 7,2 % en Manche Nord et + 2,4% en Normandie.

Top 5 des destinations à la mer

Destination n°1 pour l’été 2021 : le Var qui cumule deux palmarès : celui d’être le département le plus demandé et celui qui progresse le plus : + 58,2 % des demandes de réservations sur PAP Vacances.

En termes de progressions, la suite du classement est constituée des Landes (+ 37,6 %), des Alpes-Maritimes (+ 24,3 %), de la Charente-Maritime (+ 21,2 %), du Morbihan (+ 17,1 %) et de l’Hérault (+ 11,9 %).

Top 10 des stations balnéaires

Sans surprise le top 10 des stations balnéaires reflète bien les destinations mises à l’honneur cet été avec cinq communes situées dans le Var et trois en Gironde.

Des maisons à la mer qui vont accueillir davantage de personnes qu’en 2019

Les réservations de maisons à la mer progressent significativement par rapport à 2019 : + 58,2 %, soutenues par des recherches de biens susceptibles d’accueillir un maximum de personnes dans une perspective de retrouvailles en famille ou entre amis. D’ailleurs, les réservations de maisons pour l’été 2021 portent sur une moyenne de 5,8 occupants contre 5 en 2019.

Un budget vacances en nette augmentation sur le littoral

Le prix des maisons à la mer augmente :

+ 15,8 % en Atlantique Sud (33, 40, 64)

+ 15,7 % dans le Languedoc (30, 34, 11, 66)

+ 14,1 % en Corse

Malgré cela les réservations ne cessent d’affluer. Le budget pour un appartement augmente de + 7,5 % et celui des maisons de + 12,8 % VS 2019 toutes régions confondues.

La campagne attire de plus en plus, surtout au sud !

Deux bassins touristiques profitent de l’engouement pour les vacances à la campagne. Dordogne et Lot d’une part et Vaucluse, Ardèche et Drôme d’autre part. Deux bassins qui ont en commun de proposer du soleil, des vieilles pierres et des produits du terroir.

Top 5 des destinations à la campagne

Top 10 des villes et villages à la campagne

Cohérence là aussi sur les villages les plus demandés puisque cinq communes se trouvent dans le Vaucluse, trois en Ardèche et deux en Dordogne

Les grandes maisons à la campagne ont la cote !

Plus grandes et plus abordables que sur le littoral, les maisons à la campagne rencontrent un franc succès auprès de ceux qui envisagent l’été comme un grand moment de retrouvailles après tant de restrictions de déplacements.

Elles permettent d’accueillir en moyenne 6,5 personnes contre 5,8 à la mer pour un budget de 176 € par personne et par semaine contre 210 € à la mer.

Cette évolution des demandes a eu un impact sur les prix qui progressent de 12,0 % sur ces biens par rapport à 2019.

Méthodologie

Etude basée sur les demandes de réservations effectuées via le site PAP Vacances, entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, pour la période du jeudi 1er juillet au 31 août 2021, comparée aux réservations enregistrées sur la même période de 2019.