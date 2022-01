« C’est un véritable luxe de faire chaque jour quelque chose qui nous passionne », Graziella Mattei (Top Logement)

Rien n’arrête Graziella Mattei … A 23 ans, elle fonde sa 1ère agence et, 4 ans plus tard, co-fonde Top Logement, une agence immobilière en ligne spécialisée dans l’immobilier neuf. Portrait d’une jeune femme passionnée et pleine d’idées !

Mysweet’immo : Pourquoi avoir choisi l’immobilier ?

Graziella Mattei : J’ai débuté mes études supérieures par un BTS Professions Immobilières puis un Bachelor immobilier. Ensuite, j’ai souhaité compléter mon cursus par deux années de Master en droit de l’immobilier, de l’urbanisme et de la construction. J’ai choisi ce domaine par passion et ainsi je n’ai jamais l’impression de travailler. C’est un véritable luxe de pouvoir faire chaque jour quelque chose qu’on adore et qui nous passionne !

Mysweet’immo : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer ?

Graziella Mattei : Depuis petite, je baigne dans le domaine de l’immobilier et de la construction. A 18 ans, j’ai repris la gestion de la société familiale, j’avais donc déjà un pied dans l’entrepreneuriat et dans l’immobilier. J’adore les challenges. Entreprendre, créer, développer une entreprise, c’est quelque chose qui me passionne autant que l’immobilier ! C’est donc naturellement qu’en 2016, j’ai fondé Mattei Immobilier alors que j’avais 23 ans. Puis tout s’est enchaîné rapidement : l’ouverture du bureau à Corte, le recrutement de mes 3 collaborateurs, le développement du service de gestion locative et dernièrement, fin décembre, la création du pôle syndic.

A côté de cette activité, fin 2020, j’ai co-fondé Top Logement, une agence immobilière en ligne spécialisée dans l’immobilier neuf. Ce n’était pas prévu mais j’ai saisi cette belle opportunité de me lancer dans l’univers du neuf. L’outil mis au point par mon associé est formidable, du coup l’agence fonctionne très bien. Actuellement, nous travaillons au développement national de cette structure. C’est une belle aventure, très enrichissante !

Mysweet’immo : Qu’est-ce qui caractérise votre méthode de travail ?

Graziella Mattei : Chaque projet immobilier est unique et mérite un soin particulier, je ne vends pas uniquement des biens immobiliers, je vends un bien-être immobilier à mes clients. J’ai fait le choix de travailler qu’en exclusivité et je travaille également beaucoup en off market. J’accorde une grande importance aux relations humaines qui sont, selon moi, la base de ce domaine.

Il est indispensable d’écouter, échanger et comprendre les attentes des clients. Le fait d’avoir une bonne connaissance des projets immobiliers de mes clients me permet de leur proposer des biens qui correspondent à leurs critères avant même de les commercialiser. Cela satisfait autant mes clients vendeurs qu’acquéreurs. Les clients nous confient leurs projets de vie et nous laissent entrer dans leur intimité, je considère que c’est un devoir de se rendre disponible pour eux en leur proposant un accompagnement sur mesure. C’est un réel bonheur de contribuer à l’accomplissement d’un projet de vie. J’ai pensé l’aménagement et la décoration de l’agence comme un appartement et non comme un bureau pour que les clients s’y sentent comme chez eux !

Mysweet’immo : Auriez-vous imaginé une telle réussite ?

Graziella Mattei : A vrai dire, je n’ai pas particulièrement recherché la réussite en créant ma première agence, je n’y ai même pas vraiment pensé. Je l’ai fait par passion, je me suis investie et impliquée pleinement pour satisfaire mes clients et cela a bien fonctionné. Nous sommes proches de nos clients et entretenons une relance de confiance qui perdure après la signature de la vente. De très nombreux clients nous font confiance, nous recommandent auprès de leurs proches et nous les remercions infiniment pour cela. Leur satisfaction est notre priorité.

Mysweet’immo : Quels conseils donneriez-vous à ceux qui se lancent dans l’immobilier ?

Graziella Mattei : Travailler avec acharnement, être passionné, construire son réseau et croire en soi ! Bien sûr, chacun est différent et doit développer une méthode qui lui appartient et lui convient mais je pense que la formation est au coeur de notre activité et il est primordial pour valoriser notre profession et nos services de se former en permanence. Je crois beaucoup aussi à l’inter-cabinet et aux échanges entre professionnels. Outre l’intérêt non négligeable que cela a pour le business, je trouve qu’il est important de se soutenir, partager et échanger entre confrères.