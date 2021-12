Frédéric Carré élu Président d’Action Logement Immobilier

Frédéric Carré, président de l’entreprise Carré, groupe familial de métallerie, succède à Pierre Esparbès à la tête d’Action Logement Immobilier.

Frédéric Carré (Medef) a été élu Président d’Action Logement Immobilier (ALI), jeudi 16 décembre, par les membres du Conseil d’Administration.

Frédéric Carré est président de l’entreprise Carré, groupe familial de métallerie créé en 1973 par son père Alain Carré. Le groupe, dont le siège est basé à Tournefeuille (Haute-Garonne), compte aujourd’hui 220 salariés. Il est élu à la Chambre de commerce et d’industrie pour Toulouse et l’Occitanie et vice-président du Medef Occitanie.

Le Président du Comité Régional d’Action Logement en Occitanie

Diplômé d’un DUT en génie civil de l’IUT Paul Sabatier de Toulouse, il était également le président du Comité Régional d’Action Logement en Occitanie et, depuis 2019, président du conseil d’administration de Promologis, filiale immobilière d’Action Logement, spécialisée dans la production de logements abordables et l’accession à la propriété.

Faire bénéficier le Groupe de son expérience d’homme de terrain

« C’est tout à la fois un défi et une fierté de présider Action Logement Immobilier, précise Frédéric Carré, président d’Action Logement Immobilier. J’en mesure la responsabilité en matière de logement au vu des attentes qui s’expriment aujourd’hui. Le Groupe et tout particulièrement le réseau des 51 filiales de logement social et intermédiaire implantées sur l’ensemble du territoire peut compter sur mon engagement total pour poursuivre l’effort de production. Je compte valoriser la mobilisation très forte des filiales immobilières du Groupe Action Logement au service de la relance dans les territoires par l’offre de logements pour les salariés. J’espère pouvoir faire bénéficier au Groupe mon expérience d’homme de terrain, de chef d’entreprise et de président d’entreprise sociale pour l’habitat »