Immobilier Rouen : Quand passion finit par rimer avec reconversion …

En 2016, ses échanges avec l’agent immobilier grâce auquel il va acquérir son futur logement vont marquer un tournant dans sa carrière. Il décide alors de changer de voie et exercera durant 5 ans le métier d’agent immobilier. Souhaitant désormais voler de ses propres ailes, il ouvre sa propre agence à Rouen.

« Animé par une fibre entrepreneuriale et ayant une appétence pour l’immobilier depuis mon plus jeune âge, ma reconversion s’inscrit dans une suite logique, explique-t-il. J’ai par ailleurs choisi de rejoindre le réseau ERA Immobilier pour son dynamisme ainsi que pour l’appui et l’accompagnement apportés aux franchisés. »

Zoom sur le marché immobilier de Rouen

Composée de plus de 110 000 habitants, Rouen est la deuxième ville la plus peuplée de Normandie. Alors que les propriétaires étaient pour la plupart natifs de la région, la situation a évolué depuis le développement du télétravail. En effet, la « ville aux cent clochers » attire de plus en plus de ménages venant de l’extérieur, et notamment de Parisiens qui peuvent retourner à la capitale en seulement 1h20 de train. Cet engouement se ressent sur les prix de l’immobilier qui ont augmenté de plus de 20% en un an. « Parallèlement les délais de vente ont été divisés par deux sur cette même période passant de 30 jours à 15 jours », observe Nicolas Capon.

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein de l’agence ERA VIEUX MARCHE. En plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une panoplie de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans d’actions marketing, etc.