Résolutions 2022 : 5 bonnes pratiques pour vous lancer dans l’investissement financier

Thomas Perret, président et fondateur de Mon Petit Placement, partage 5 bonnes pratiques à adopter pour vous lancer dans l’investissement financier cette année !

En ce début 2022, comme tous les ans, l’heure est venue de prendre de bonnes résolutions… Alors que le porte-monnaie des Français se voit grandement chamboulé par le contexte sanitaire et financier (l’inflation bat des records pendant que l’épargne « Covid » continue de s’accumuler sur des livrets dormants), Thomas Perret, président de Mon Petit Placement, fintech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers, partage 5 bonnes pratiques à adopter dès le mois de janvier pour prendre en main son épargne et se lancer dans l’investissement financier. De quoi tenir les voeux et résolutions que vous avez peut-être formulés pour 2022 !

Epargner le même montant chaque mois

Épargner est l’étape première que tout bon investisseur doit réaliser. Afin de déterminer le montant à mettre de côté chaque mois, il est nécessaire de budgétiser ses dépenses mensuelles. Pour y voir plus clair, il est possible d’opter pour la règle des 50/30/20. Il s’agit d’une règle toute simple pour avoir un budget équilibré : 50% pour les besoins fixes auxquels il est impossible d’échapper, 30% pour les dépenses fluctuantes, c’est-à-dire sur lesquelles il est possible d’agir, et 20% pour l’épargne. Mieux vaut être régulier dans les montants épargnés plutôt que de placer une somme importante en une fois et ne plus être en mesure de mettre de l’argent de côté ensuite. Pour cela, le versement automatique peut véritablement aider les épargnants et de nombreuses applications peuvent les accompagner dans cette tâche.

S’intéresser à la finance et apprendre

Le meilleur moyen pour prendre en main ses finances c’est d’abord de les comprendre. Cependant, ce n’est pas toujours simple : 77% des Français estiment avoir un niveau de connaissance moyen ou faible sur les questions financières. Afin de s’informer au mieux et de comprendre ensuite, il peut être pertinent de suivre régulièrement l’actualité financière dans les médias mais également d’écouter des podcasts dédiés à la finance ou encore de s’abonner à des newsletters pédagogiques de la part de différents acteurs du marché. Ne pas s’intéresser à la gestion de son capital pour la seule raison que les concepts clés de l’investissement n’ont pas été intégrés peut être dommageable pour son avancée dans la vie future.

Commencer à investir

Pour éviter des maux de crânes supplémentaires à ceux du réveillon, mieux vaut investir l’argent dont on n’a pas besoin pour vivre. Pour atteindre une performance significative, Mon Petit Placement conseille également d’adopter une vision sur le long terme. Pour se lancer dans l’investissement, le mieux est de commencer par déterminer son profil investisseur. Celui-ci dépend de plusieurs critères comme des objectifs d’investissement, de l’horizon de placement, de l’appétence au risque ou encore des connaissances financières. Un conseil personnalisé peut s’avérer nécessaire pour se sentir accompagné dans sa stratégie d’investissement. De plus, il est judicieux d’investir de manière régulière, via un versement programmé par exemple, de sorte à lisser son point d’entrée.. Cela permet de ne pas prendre le risque d’investir quand le marché est au plus haut ou quand il est au plus bas, donc de profiter de toute l’appréciation des marchés, et ainsi d’étaler le risque.

Financer une cause qui tient à cœur

De plus en plus de Français souhaitent donner davantage de sens à leur argent. Il est désormais possible de soutenir des causes ou des entreprises spécifiques grâce au crowdfunding ou encore d’investir son argent via des fonds responsables engagés pour le climat, l’emploi, la relance du pays, l’égalité… Une stratégie « gagnant / gagnant » car il est tout à fait possible de faire rimer impact positif et rentabilité.

Tester de nouvelles solutions financières

Fini le temps où tout ce qui pouvait avoir un lien avec le domaine financier se gérait avec son banquier ! Aujourd’hui, de nombreuses solutions moins traditionnelles existent, souvent portées par de nouveaux acteurs sur le marché : les fintechs. Ces alternatives permettent de découvrir de nouvelles manières de gérer son argent, de faire fructifier son épargne, et de diversifier son portefeuille ! Des solutions avantageuses car plus pédagogiques et intuitives, qui offrent la possibilité à toutes et tous de gérer leur argent de façon simple et efficace. Et pour les plus curieux : il est même possible désormais de se tourner facilement vers les cryptomonnaies !