Emeria s’implante aux Pays-Bas avec sa filiale Esset Property Management

Emeria (ex groupe Foncia) poursuit son développement international, avec Esset Property Management et s’implante aux Pays-Bas.

Un nouvel ensemble sur le marché du property management

Après deux années consacrées à sa croissance sur le marché du property management en France, Esset est désormais présente à l’international – en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg – grâce aux acquisitions de Codabel et de la branche d’activité Cushmann & Wakefield Asset Services Belgium.

Codabel, entreprise d’investissements, de gestion et de développement implantée au Benelux, est au service des investisseurs professionnels internationaux depuis 2015.

Cushmann & Wakefield Asset Services Belgium, expert en Immobilier B2B, a développé une activité de property management pour accompagner les investisseurs dans la gestion de leur parc immobilier tertiaire.

Parallèlement, Trevi Corporate, filiale d’Emeria depuis plus de 10 ans, acteur spécialisé en property management en Belgique se voit rattaché à la marque Esset.

Ainsi, ce nouvel ensemble poursuivra ses activités sous la marque Esset Property Management.

« Avec l’entrée d’Esset aux Pays-Bas, Emeria poursuit sa stratégie de développement international, et permet à sa filiale property management de prendre une position de leader européen, avec une présence désormais en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. » déclare Philippe Salle, président d’Emeria.

Une offre de services améliorée et internationale

L’ambition d’Esset, désormais acteur paneuropéen du property management, est d’offrir à ses clients institutionnels une offre de services internationale. Esset franchit ainsi une nouvelle étape de sa croissance en s’appuyant sur la puissance d’Emeria en Europe.

Esset regroupe en France près de 600 collaborateurs et collaboratrices, et gère pour le compte de ses clients plus de 15 millions de m² en immobilier tertiaire et 20 000 lots en immobilier résidentiel. Grâce à ces nouvelles implantations au Benelux, Esset améliore encore son offre de services avec 100 personnes en charge de la gestion de 1,6 million de m² tertiaires.

« L’objectif majeur d’Esset est de toujours mieux accompagner ses clients dans leurs stratégies patrimoniales au niveau européen. Avec ces nouvelles implantations en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, Esset franchit une nouvelle étape dans son développement international. » ajoute Philippe Calmon, président d’Esset.