Services immobiliers résidentiels : Foncia Groupe prend le nom d’Emeria

Le groupe Foncia devient Emeria pour rendorcer sa position de leader européen des services immobiliers résidentiels.

Philippe Salle, président d’Emeria, avait pour ambition à son arrivée à la présidence du groupe Foncia, fin 2017, de transformer une entreprise à l’histoire riche et aux fondamentaux solides en une société technologique centrée sur ses clients, afin de renforcer sa position de leader européen des services immobiliers résidentiels, reconnu

pour ses expertises juridique et comptable comme pour sa qualité de service.

C’est fort de ces quatre années de transformation interne et de croissance externe que Foncia Groupe prend désormais le nom d’Emeria.

Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels…

Emeria regroupe, à travers l’Europe, des marques spécialisées dans la gestion de copropriétés et la gestion locative, l’achat et la vente, le property management, et propose une gamme de services immobiliers allant des états des lieux et diagnostics techniques au courtage en assurances, en passant par la sécurité et les travaux d’entretien des copropriétés ou encore la commercialisation d’immeubles.

Emeria est n° 1 de la gestion de copropriétés, de la gestion locative et de la location de biens en Allemagne, en Belgique et en France, et n° 2 en Suisse. Également présent au Luxembourg, Emeria est aussi un des leaders européens du property management.

… en Allemagne, en Belgique, en France, en Suisse

« Le Groupe, qui est engagé depuis quatre ans dans une transformation digitale, afin de développer sa croissance organique et améliorer sa qualité de service, compte accélérer son internationalisation et renforcer sa position de leader européen des services immobiliers résidentiels. Cette accélération se fera sous le nom d’Emeria », explique Philippe Salle, président d’Emeria,

Emeria est aujourd’hui principalement présent en Allemagne sous la marque Reanovo, en Belgique avec les marques OP et Trevi, en France avec Foncia depuis 50 ans, mais aussi Assurimo, Constatimmo, Efficity, Esset, Lodgis, Tech-Way, Seiitra ou Stares, et en Suisse avec Brolliet, Domicim et Gribi.