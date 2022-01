« Investir dans un village résidentiel séniors », Marc de Saint-Roman (Serenya)

Vous cherchez à investir ? Pourquoi ne pas le faire dans dans un village résidentiel séniors ? Le point avec Marc de Saint-Roman, Président de SERENYA.

Investir dans un village résidentiel séniors est une possibilité que tout un chacun peut programmer… Les seniors peuvent transmettre ce patrimoine tout en restant chez eux et les investisseurs peuvent souscrire à un rendement sécurisé de l’ordre de 5% en LMNP. Les explications de Marc de Saint-Roman, Président de SERENYA.

Anticiper l’avenir

Les seniors d’aujourd’hui – comme ceux de demain – souhaitent vivre libres, mais entourés et se sentir en sécurité. Ils veulent aussi maîtriser leur destin, conserver des activités et avoir une vie sociale. Donc anticiper leur avenir pour mieux le préparer. Le concept de villages résidentiels pour séniors autonomes et dépendants en France constitue la véritable alternative économique dont la France a besoin. Il allège le poids des prestations sociales et répond à la préoccupation du bien-vieillir. Enfin, il représente la solution adaptée aux seniors désireux de vivre dans un cadre sécurisé sur tous les plans, aux charges maîtrisées, en conservant leur pouvoir d’achat.

Un concept accessible à tous les budgets

En effet, ces villages, avec un budget mensuel compris entre 700 et 1.100 € services inclus, sont accessibles à la plupart des Français de 65 ans et plus. Ce nouveau type d’habitat répond donc à une solution accessible au plus grand nombre. Ces maisons sont acquises soit par des seniors qui pourront transmettre ce patrimoine, soit par des investisseurs attirés par un rendement sécurisé de l’ordre de 5% et une fiscalité très attractive. Pour les deux parties, la vocation sociétale est indéniable car il vient rompre l’isolement dont souffrent 50% des personnes de 75 ans et plus qui n’ont plus de réseau amical actif (Enquête Grand âge et autonomie – Drees – mars 2019). Enfin, il est à proximité immédiate des services de soins et de santé, des commerces de proximité ; le tout permis par une mobilité adaptée.

Investir durablement et sans risque

Actuellement, la plupart des projets d’investissements immobiliers sont proposés en Loi Pinel. Ils se concentrent donc dans les grandes agglomérations. Les villages résidentiels pour seniors privilégient les villes à taille humaine, dès 10.000 habitants. Mais ils ont surtout l’avantage d’être accessibles via le statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) à une défiscalisation totale des loyers perçus pendant une période d’au moins 20 ans ainsi qu’au remboursement de la TVA sur leur acquisition.

Autres avantages pour l’investisseur, les loyers sont libres, sans plafonds de revenus pour les locataires. Les risques locatifs sont donc relativement limités du fait d’une assez bonne solvabilité de cette population. En outre, il leur est proposé toute une panoplie de garanties locatives pour sécuriser leur investissement. La valeur à la revente est aussi plus intéressante que par le biais d’autres dispositifs. Enfin, dans un environnement réglementaire et économique très fluctuant, l’investisseur peut compter à la fois sur une stabilité de l’avantage fiscal et des revenus défiscalisés récurrents.

Comprendre l’investissement en LMNP

Le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) est ouvert à tous les particuliers souhaitant réaliser un investissement immobilier. Grâce à l’amortissement LMNP l’investisseur perçoit un rendement locatif de l’ordre de 5% entièrement défiscalisé pendant une durée d’au moins 20 ans. En outre, des services para-hôteliers étant proposés dans ces villages pour séniors, l’investisseur particulier bénéficie également du remboursement de la TVA 20% sur son acquisition. L’éligibilité au dispositif de remboursement de la TVA est conditionnée par le fait que l’investisseur ne doit revendre ou occuper le bien pendant cette période.

Le statut de LMNP permet à l’investisseur de :