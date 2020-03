Investissement immobilier : Découvrez le Top 10 Gridky des meilleures villes où investir selon votre profil

Le comparateur de logements neufs Gridky a passé au crible 8 millions de données publiques pour définir les dix villes où l’investissement immobilier neuf est le plus intéressant.

Première plateforme de comparaison de biens neufs en fonction de cinq critères (rentabilité locative, sécurité locative, potentiel de plus-value, facilité de revente et attractivité du quartier), Gridky a mené une étude et analysé 8 millions de données publiques pour mettre en lumière les dix villes où l’investissement immobilier neuf est le plus intéressant, selon deux grandes typologies de profils : ceux à la recherche de la meilleure rentabilité mensuelle et ceux souhaitant maximiser leur potentiel de plus-value. Il ressort de l’analyse que les petites villes situées en périphérie des métropoles sont de très bons placements.

Grenoble, Annecy, Genève, Paris, Toulouse, Marseille et Aix-en-Provence, Bordeaux…

Les meilleures opportunités d’investissement dans l’immobilier neuf se trouvent actuellement dans les périphéries de grandes villes particulièrement dynamiques : Grenoble, Annecy, Genève, Paris, Toulouse, Marseille et Aix-en-Provence, Bordeaux.

Les prix du neuf sont souvent supérieurs aux prix de l’ancien. Ce surcoût, justifié par la qualité des constructions et, dans de nombreux cas, compensé par les avantages fiscaux attachés au neuf, est bien moindre lorsqu’on s’éloigne (mais pas trop) des grandes agglomérations. Il y a donc de nombreuses pépites à découvrir lorsqu’on analyse systématiquement toutes les villes françaises où des biens neufs sont proposés.

« Les villes mises en lumière par ce double classement proposent un environnement plus apaisé, plus vert, bien moins cher, et bien plus rentable que les métropoles qu’elles bordent. La méthodologie suivie dans cette étude a permis de ne sélectionner que des opportunités équilibrées d’investissement en veillant, au-delà de la rentabilité ou de la plus-value attendue, à ce que les risques (non location, impayé de loyer, éloignement des transports ou des services de base) soient également bien maîtrisés», commente Mathieu Morio, fondateur de Gridky.

Si l’acquéreur cherche à obtenir un complément de revenu chaque mois, voici le classement des dix villes les plus rentables pour lui :

Si l’acquéreur cherche à maximiser sa plus-value au moment de la revente de son bien neuf, le classement diffère :

