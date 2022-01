Nomination : JLL place Marine Guiot au poste de Directrice RSE

Marine Guiot a été nommée Directrice RSE pour la France, la Belgique et le Luxembourg au 1er janvier 2022.

Elle aura pour mission d’assurer le déploiement opérationnel de la politique RSE de JLL. Conformément aux ambitions du groupe, elle accompagnera les équipes et soutiendra les offres de service en matière de développement durable.

Sous la responsabilité d’Emmanuel Joachim, Chief Operating Officer, Marine Guiot continue sa progression au sein de JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) en devenant Directrice RSE, dans la continuité du travail qu’elle réalise depuis deux ans en tant que Responsable RSE. Marine Guiot aura la responsabilité du déploiement opérationnel des engagements de développement durable de JLL dans ces trois pays. Elle apportera son soutien aux différents départements de JLL, notamment dans leurs échanges avec les clients ainsi qu’aux équipes globales, régionales et locales dans la réalisation des objectifs de développement durable.

Cette nomination vient en complément des offres de services de JLL liées au Développement Durable et menées par Guy Grainger, Global Head of Sustainability Services and ESG.

Marine Guiot, 41 ans, est diplômée de l’ESSCA. Après une expérience de neuf ans chez Accenture France, Marine rejoint JLL en 2016 en tant que Responsable Achats. Elle est promue successivement Directrice des Achats France Benelux en 2018 puis Responsable RSE en 2020. Elle continuera d’assurer ses fonctions dans le domaine des Achats, en parallèle de ses nouvelles responsabilités, jusqu’à la nomination de son remplaçant.