Crédit immobilier : Pretto lève 30 millions d’euros

Pour accélérer son développement, le courtier en ligne, Pretto, lève 30 millions d’euros auprès de Serena, Eurazeo et Orange Ventures et des fonds historiques Kernel, Alven et BlackFin Capital Partners.

Fondé en 2017 par Pierre Chapon et Renaud Pestre, Pretto a pour mission de rendre la recherche et le choix d’un financement immobilier efficace, simple et équitable pour tous. Grâce à sa technologie, ses utilisateurs ont la possibilité de simuler leur prêt en moins de 3 minutes et de naviguer parmi les meilleurs taux du marché, le tout gratuitement. La start-up a financé 1 milliard d’euros de crédit immobilier ces quatre premières années.

En 2021, Pretto enregistre une activité record : plus d’un milliard d’euros de production de crédit annuelle. Une réussite portée par la crise sanitaire qui a accéléré la digitalisation des modes de vie des consommateurs. Pretto connaît ainsi une croissance de +100%. Son deuxième bureau à Nantes, créé en 2019, représente 35% du chiffre d’affaires. La scale-up est partenaire de plus d’une cinquantaine de banques sur tout le territoire national.

« Nous évoluons sur un marché en forte croissance : le courtage représente 40% en France, mais c’est bien plus dans d’autres pays. C’est 80% au Royaume-Uni”, déclare Pierre Chapon, co-fondateur de Pretto.

Aujourd’hui, l’entreprise compte 170 collaborateurs, contre moins d’une centaine en 2020 et 160 postes sont ouverts cette année. C’est plus de 150 000 acheteurs qui ont été accompagnés en 5 ans. La clientèle de Pretto est en majorité jeune et cherche à 80% un financement de résidence principale. 60 000 simulations uniques sont réalisées chaque mois et le site compte un demi-million de visiteurs mensuels.

Une équipe dirigeante renforcée en 2021

La forte croissance de Pretto lui a ainsi permis de recruter des profils très expérimentés pour renforcer sa direction :

Laurent Desmas , ex-président de Cafpi, en tant que Senior vice-président,

, ex-président de Cafpi, en tant que Senior vice-président, David Jullo , plus de 15 ans d’expérience chez Google et Microsoft, au poste de Chief Sales Officer,

, plus de 15 ans d’expérience chez Google et Microsoft, au poste de Chief Sales Officer, Philippe Mineur , 16 ans d’expérience dans de grandes marques comme L’Oréal, Mars et Deliveroo et aujourd’hui Directeur marketing,

, 16 ans d’expérience dans de grandes marques comme L’Oréal, Mars et Deliveroo et aujourd’hui Directeur marketing, Jérôme Sahores, ex-directeur des métiers chez Cafpi, désormais Directeur des Partenariats bancaires, chargé du développement de l’offre et de l’audit chez Pretto.

La plateforme Finspot s’ouvre à tous les distributeurs de crédit immobilier

Fort de ces jalons franchis en 5 ans, Pretto poursuit aujourd’hui sa mission : rendre la recherche de financement immobilier efficace, simple et équitable pour tous.

C’est pourquoi la société déploie aujourd’hui Finspot, la plateforme technologique qui lui a permis de devenir leader du crédit immobilier en ligne. La totalité de l’infrastructure et les fonctionnalités (évaluation en ligne du projet immobilier, constitution du dossier, conventions bancaires, prise de contact rapide avec un conseiller, assemblage et suivi précis du dossier de prêt…) seront accessibles aux distributeurs de crédit immobilier.

“Il faut voir Finspot comme un système “à la carte” pour les distributeurs du crédit, qui pourront y puiser en fonction de leurs besoins. Nous faisons partie des rares acteurs à proposer une telle plateforme en Europe, aux côtés d’Hypoport”, déclare Renaud Pestre.

Plus précisément, la technologie Finspot est faite pour :

les acteurs du financement immobilier (banques, assurances…). Ils pourront intégrer la technologie dans leur parcours client et leur offrir une expérience exceptionnelle, pour partie en self service.

les acteurs de l’immobilier en ligne, dont les clients ont majoritairement besoin d’un prêt immobilier. En ce sens, depuis 2021, Finspot fournit déjà sa technologie notamment à Masteos, spécialisé dans l’investissement locatif clé en main et 100% en ligne. Les dossiers de crédit sont traités par Finspot, alors que Masteos conserve la relation client. Son taux de conversion a augmenté de 25%.

les courtiers indépendants en crédit immobilier. Grâce à Finspot, ils pourront bénéficier des conventions bancaires sur tout le territoire et suivre les critères d’octroi de chaque banque en temps réel. La puissance de la plateforme permettra à ces indépendants d’opérer plus efficacement, avec plus d’agilité et de liberté, ainsi que de bénéficier d’un partage de valeur très attractif.

“Une plateforme puissante et unifiée représente des atouts considérables pour les modèles de distribution indépendants. La solution Finspot répond parfaitement aux nouvelles attentes des professionnels : indépendance, accès à la technologie, et opportunité financière”, affirme Laurent Desmas, Senior vice-président, en charge du développement auprès des professionnels indépendants.

Une levée de fonds de 30 millions d’euros pour accélérer la croissance

Afin de continuer à simplifier l’achat immobilier, Pretto lève aujourd’hui 30 M€ auprès de Serena, Eurazeo et Orange Ventures. Les fonds historiques, déjà présents lors de la série A, Kernel, Alven et BlackFin Capital Partners ont également participé à cette série B.

“Avec cette levée, nous allons pouvoir faire grandir notre marque et nos équipes. Nous sommes déjà leaders en ligne, et nous allons pouvoir aller plus loin et poursuivre notre mission : rendre le marché du financement plus équitable et aider les emprunteurs dans leur projet de vie. Il faut voir cette levée comme un accélérateur pour cette mission”, soulignent Pierre Chapon et Renaud Pestre.

“Malgré le covid, le marché immobilier est en hyper croissance. Obtenir un crédit immobilier reste un processus long et stressant, qui manque de transparence. Nous sommes très fiers de soutenir Pretto, le leader français du crédit immobilier en ligne. Nous avons été très impressionnés par leur vision et leur vitesse d’exécution exceptionnelle. Ils sont en train de changer profondément le marché du crédit immobilier, le rendant simple et équitable pour tous”, déclare Sébastien Le Roy, Principal chez Serena.