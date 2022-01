Réseau immobilier : Sextant lève 5 millions d’euros

Le réseau de mandataires immobiliers Sextant vient d’annoncer une première levée de fonds de 5 millions auprès d’Inter Invest Capital.

300 conseillers immobiliers, plus de 1000 transactions en 2021

Créé en 2013, Sextant est spécialisé dans les transactions de logements anciens. Affichant une croissance de plus de 50% en 2021, le réseau compte aujourd’hui plus de 300 conseillers affiliés sur l’ensemble du territoire ayant réalisé l’année dernière plus de 1000 transactions.

Son succès s’appuie principalement sur un réseau construit au fil des années autour de professionnels de l’immobilier, agents ou conseillers expérimentés, offrant une qualité de service optimale partout en France. Depuis 2018, le réseau accueille des candidats en reconversion professionnelle dans les meilleures conditions de formation et de parrainage possibles. Sextant a d’ailleurs renforcé son dispositif grâce à son programme innovant de « Success Management » délivrant un coaching personnalisé sur- mesure à ses nouveaux entrants pour les guider dans leurs premières transactions. Résultat, le réseau affiche un des meilleurs taux de ventes par conseiller et une satisfaction client maximale.

15% des acquéreurs potentiels sont étrangers

Autre point fort, Sextant dispose d’une assise internationale développée historiquement depuis Londres. 15% des acquéreurs potentiels sont étrangers et Sextant est à nouveau lauréat du prix « Meilleure agence française » aux European Property Awards Rolls-Royce 2022 pour la 6ème année consécutive.

Grâce aux 5 millions d’euros levés, Sextant souhaite accélérer dans tous les domaines. Gagner en notoriété, développer sa présence dans les grandes villes françaises, accompagner ses mandataires dans le développement de leur équipe locale et asseoir son positionnement premium en misant plus que jamais sur l’expérience digitale. Par ailleurs, le réseau mettra à profit ses nouvelles liquidités pour diversifier ses activités. L’accompagnement des investisseurs locatifs dans leurs projets d’achat, qui représente déjà 30% du chiffre d’affaires, sera l’une des activités renforcées. C’est un choix stratégique logique pour Sextant quand on sait que la part des investisseurs locatifs dans le total des transactions en France a doublé entre 2015 et 2021.

Bien décidé à jouer les premiers rôles dans l’écosystème des réseaux de mandataires, Sextant s’appuie sur des partenaires solides. Ses dirigeants ont notamment participé en décembre 2021 à la rencontre avec Madame la Ministre du Logement, organisée par la Maison des Mandataires, partenaire privilégié du groupe, pour valoriser la profession auprès du gouvernement.

5 millions d’euros pour conduire des projet ambitieux tout en maintenant le niveau de rentabilité

La levée de fonds de 5 millions auprès d’Inter Invest Capital a pour objectif d’accroître rapidement la couverture géographique de Sextant, de renforcer sa technologie et de développer son offre de services.

« Cette opération est à la fois pour Sextant le symbole du succès que nous rencontrons depuis près de 10 ans, et que nous devons principalement à la performance de nos conseillers, que le marqueur d’une nouvelle étape que nous abordons avec beaucoup d’enthousiasme. La collaboration avec les équipes d’Inter Invest dans le cadre de cette opération a tout de suite était fluide et constructive, et nous sommes ravis de les compter parmi nos actionnaires. Minoritaire, leur participation au capital de Sextant intervient à un moment clef de notre développement, et nous laisse toute latitude pour accélérer le déploiement d’un plan stratégique plus qu’ambitieux, en étroite collaboration avec l’ensemble de nos conseillers», déclare Brice Bonato, Co-fondateur du réseau.

« L’émergence d’Internet comme place de marché a bousculé le rôle traditionnel des agences immobilières et en seulement quelques années le modèle en réseau de mandataires s’est imposé comme le plus pertinent grâce à une meilleure rétribution des conseillers, une structure de coûts fixes légère et une intégration rapide des outils technologiques. Nous pensons que cette tendance se poursuivra les prochaines années. C’est donc avec enthousiasme que nous rejoignons Sextant qui nous a séduit par sa capacité à conduire des projets ambitieux tout en maintenant un bon niveau de rentabilité » , ajoute Julien Hugot, associé chez Inter Invest Capital.